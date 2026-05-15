Clima
15 de mayo de 2026 a la - 06:20

Día de la Madre en Paraguay: así estará el tiempo este viernes

Mujer de cabello largo con camiseta a rayas del Club Olimpia pasea un perro, en medio de una multitud en la costanera.
Una mujer pasea un perro en el desfile militar, rodeada de personas en un ambiente festivo.arcenio acuña

Este viernes, en que se celebra el Día de la Madre, se presenta con ambiente fresco a cálido en gran parte del país, cielo mayormente nublado y vientos del sureste. Además, se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en sectores del norte y este de ambas regiones.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que el amanecer de este viernes -fecha en que se celebra el l Día de la Madre y la Independencia del Paraguay- se presenta fresco en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la tarde el ambiente se tornará cálido.

Las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 21 y 25 °C tanto en la región Oriental como en la Occidental.

El informe meteorológico señala además que predominará un cielo mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Los vientos soplarán principalmente del sector sureste, condición que favorecería un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

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Lluvias y tormentas en algunas zonas del país

En cuanto a las precipitaciones, Meteorología prevé lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en el norte y este de ambas regiones.

Para el resto del país, la probabilidad de lluvias se mantiene baja, según el reporte oficial.