Día de la Madre en Paraguay: así estará el tiempo este viernes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que el amanecer de este viernes -fecha en que se celebra el l Día de la Madre y la Independencia del Paraguay- se presenta fresco en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la tarde el ambiente se tornará cálido.

Las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 21 y 25 °C tanto en la región Oriental como en la Occidental.

El informe meteorológico señala además que predominará un cielo mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Los vientos soplarán principalmente del sector sureste, condición que favorecería un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

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Lluvias y tormentas en algunas zonas del país

En cuanto a las precipitaciones, Meteorología prevé lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en el norte y este de ambas regiones.

Para el resto del país, la probabilidad de lluvias se mantiene baja, según el reporte oficial.