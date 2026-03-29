Carapaz se centra en el Giro tras un décimo puesto en la general de la Volta a Catalunya

El líder del EF mostró un buen nivel en la ronda catalana, siendo protagonista en la etapa de montaña, con final en el puerto de primera categoría de Queralt, donde cruzó la meta en sexta posición, a 1:29 del vencedor, Jonas Vingegaard (Visma / Lease a Bike), que a su vez se adjudicó la Volta.

"Sabíamos que era una etapa bastante fuerte. Intentamos estar en la fuga y así se pudo hacer. Al final nos faltó una renta para poder llegar entre los primeros, pero estoy muy contento con el resultado", explicó desde Barcelona, donde este domingo terminó la carrera.

En la séptima etapa, Carapaz entró a meta con el mismo tiempo que el australiano Brady Gilmore (NSN), que fue el más rápido al esprint tras las siete vueltas por el circuito de Montjuïc.

Después de conseguir un decimoctavo puesto en la Tirreno Adriático y entrar en el 'top-10' de la ronda catalana, Carapaz se mostró muy satisfecho con su rendimiento en la última semana.

"Ha sido una carrera muy dura, con mucho nivel y muchos metros de desnivel en siete días. Y eso se nota mucho. Es una de las vueltas por etapas más duras del calendario", valoró.

Tras su buen resultado, el campeón del Giro en 2019 se centra a partir de ahora en prepararse para la ronda italiana, que dará el pistoletazo de salida el próximo 8 de mayo.