COP Expo 2026: Corolario de oro con el Deporte de Alto Rendimiento

Mas de 16.000 visitantes, expositores y atletas de élite le dieron el brillo y corolario de oro al Deporte de Alto Rendimiento en su primera edición, una de las actividades que mira de cerca a los Juegos Panamericanos ASU 2031.

Lea más: COP Expo 2026: Mirando los Panamericanos ASU31

Destacados atletas nacionales e internacionales estuvieron presentes en esta exposición e interactuaron con el público, en tanto que especialistas en el ámbito deportivo expusieron las potencialidades de Paraguay en el sector, con el afán de consolidar las distintas disciplinas.

La edición 2027 de este evento ya fue confirmada por los organizadores.

Los asistentes pudieron conocer mas de cerca las disciplinas del deporte en general, con propuestas en los distintos stands habilitados, y pudiendo practicar los deportes de su interés particular.

Una de las atracciones fue Tirikarrera, la nota de color de la última jornada, donde niños, niñas y personas adultas participaron del entretenimiento y disfrutaron al aire libre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a las cifras, hubo mas de 16.000 visitantes durante sus cuatro jornadas, en torno a los 40 deportes practicados y analizados desde distintas aristas, entre los que contaron boxeo, fútbol, patinaje, skate, tenis, ciclismo, pickleball, futsal y tiro con arco.

* Atletas destacados. Atletas internacionales de renombre dieron realce a la COP EXPO 2026, entre los que destacaron los brasileños Artur Zanetti (gimnasia), Julika, Danilo Senna y Nicoly Machado (campeones en patinaje), y el argentino José “Maligno” Torres, Medalla de Oro en BMX durante París 2024.

Se sumaron a los logros las más de 40 clínicas deportivas y más de 10 competencias, además de casi 20 cursos impartidos por 62 disertantes durante el evento.

En total, fueron más de 200 atletas paraguayos, liderados por Camila Pirelli y otros referentes del deporte nacional.

Unas 20 universidades nacionales y privadas acompañaron el evento, junto con 28 federaciones deportivas del país y el apoyo institucional de 11 entidades públicas y privadas.