Hipismo: Una gran convocatoria en el RC4 Acá Carayá

Los campeones del certamen de equitación, en las distintas categorías fueron:

Gran Premio: Campeón Tte. 1° Juan C. Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge;

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Mini Gran Premio: Nathanael Panza con Gucci del Acá Carayá;

Escuela 0,80: María Paz Lovera con Overo del Acá Carayá;

Escuela 0,70: Tte. 1° Juan C. Melgarejo con Sirius Black con San Jorge;

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Escuela 0,60: Alejandro Bengochea con Jopara del Club Hípico Pilar.

Hay que resaltar la gran convocatoria de este evento, con mas de 160 amazonas y jinetes, de los cuales mas de 50 saltaron en Mini Escuela.