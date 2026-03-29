Polideportivo
29 de marzo de 2026 - 22:02

Hipismo: Una gran convocatoria en el RC4 Acá Carayá

Los pequeños del Club Hípico Pilar le dieron brillo al evento.
Los pequeños del Club Hípico Pilar le dieron brillo al evento.

El sábado se realizó la Competencia Hípica Día del Arma de Caballería, en la pista de césped del RC4 “Acá Carayá”.

Por ABC Color

Los campeones del certamen de equitación, en las distintas categorías fueron:

Gran Premio: Campeón Tte. 1° Juan C. Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge;

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Mini Gran Premio: Nathanael Panza con Gucci del Acá Carayá;

Escuela 0,80: María Paz Lovera con Overo del Acá Carayá;

Escuela 0,70: Tte. 1° Juan C. Melgarejo con Sirius Black con San Jorge;

Escuela 0,60: Alejandro Bengochea con Jopara del Club Hípico Pilar.

Hay que resaltar la gran convocatoria de este evento, con mas de 160 amazonas y jinetes, de los cuales mas de 50 saltaron en Mini Escuela.