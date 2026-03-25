Hipismo: Triple Corona y torneo interno en el RC4 Acá Carayá

Por otra parte, el sábado se realizará una competencia ecuestre en el RC4 Acá Carayá.

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La Triple Corona es una de las apuestas de la Fedepa, cuya primera fecha fue en la Sociedad Hípica Paranaense .

Aperitivo en el RC4

Mientras se aguarda la siguiente cita oficial de la Fedepa, este sábado se realizará la Competencia Hípica Día del Arma de Caballería - 2ª Edición, en la pista de césped del RC4 Acá Carayá, con el inicio a las 8:30 con los chicos de la Mini Escuela (0,30).

Luego saltarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Abiertas 0,60 a 0,80 metros, todos estos realizarán el recorrido en la modalidad “Tiempo Ideal”.

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El Mini Gran Premio será para las categorías 0,90 y 1,00 metros (2 Fases Especiales) y el broche de oro será el Gran Premio para la categoría 1,10 m. (dificultad progresiva).

Habrá trofeos para todas las categorías, premios sorpresa y en efectivo, además de otros entretenimientos y almuerzo.