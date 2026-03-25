Polideportivo
25 de marzo de 2026 - 21:57

Hipismo: Triple Corona y torneo interno en el RC4 Acá Carayá

Los mejores de la segunda edición de la Triple Corona Hípica.
Los mejores de la segunda edición de la Triple Corona Hípica.

El domingo concluyó la Segunda Edición de la Triple Corona, desarrollada en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo.

Por ABC Color

Por otra parte, el sábado se realizará una competencia ecuestre en el RC4 Acá Carayá.

Lea mas: Otra exitosa Triple Corona

La Triple Corona es una de las apuestas de la Fedepa, cuya primera fecha fue en la Sociedad Hípica Paranaense .

Aperitivo en el RC4

Mientras se aguarda la siguiente cita oficial de la Fedepa, este sábado se realizará la Competencia Hípica Día del Arma de Caballería - 2ª Edición, en la pista de césped del RC4 Acá Carayá, con el inicio a las 8:30 con los chicos de la Mini Escuela (0,30).

Luego saltarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Abiertas 0,60 a 0,80 metros, todos estos realizarán el recorrido en la modalidad “Tiempo Ideal”.

El Mini Gran Premio será para las categorías 0,90 y 1,00 metros (2 Fases Especiales) y el broche de oro será el Gran Premio para la categoría 1,10 m. (dificultad progresiva).

Habrá trofeos para todas las categorías, premios sorpresa y en efectivo, además de otros entretenimientos y almuerzo.