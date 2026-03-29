Iniesta: "El ciclismo es fascinante verlo desde fuera; cuando estás dentro todavía más"

El exfutbolista del Barcelona se ha acercado a Montjuïc para arropar a su escuadra antes de la última etapa, que ha seguido desde uno de los coches del NSN Cycling Team, que ha cerrado la ronda catalana con dos triunfos de etapa decididos al esprint por Gilmore, este domingo, y Ethan Vernon, el pasado jueves.

"Siento felicidad por el trabajo que están haciendo. Ha sido un día increíble, he compartido la etapa en el coche y que acabe de esta manera me hace muy feliz", ha explicado tras el triunfo del australiano en declaraciones a TV3.

La vinculación de Andrés Iniesta con este equipo World Tour se forjó el pasado noviembre, cuando NSN (Never Say Never), una compañía de deportes y entretenimiento cofundada por la leyenda del fútbol español, adquirió la licencia del Israel Premier Tech de la mano del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg.

Meses después de este movimiento, el equipo del exjugador de la selección española ha brillado en la Volta a Catalunya, donde logró dos triunfos que se suman a los cuatro que había conseguido en los primeros meses de competición.

"El ciclismo es otro mundo, es otra manera de hacer y siempre se puede aprender. Es algo fascinante verlo desde fuera y cuando estás dentro todavía más", ha comentado.

En cualquier caso, Iniesta se ha mostrado optimista con el proyecto de NSN, cuyo objetivo es seguir luchando por conseguir triunfos de etapas.

"Para eso se trabaja, hay plan, estrategia, mucho trabajo detrás y al final, cuando consigues algo tan complicado hay que saborearlo, espero que pueda tener continuidad", ha precisado el exjugador, que espera que su equipo siga sumando victorias "para mantener las sensaciones positivas de este inicio de temporada".