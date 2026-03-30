Cuatro españolas, a emular a Carla Bernat en el Augusta National Women's Amateur

Aunque es un torneo 'joven', con pocas ediciones disputadas, la competición que se juega en Augusta, sede del Masaters, ha entrado en el calendario del golf aficionado femenino y se ha convertido en uno de las principales citas, de manera que reune a las mejores jugadoras del mundo.

Lidera la nómina de 72 jugadoras participantes de 23 países la vigente ganadora del U.S. Women's Amateur, la estadounidense Megha Ganne, aunque están 48 de las 50 mejores del ránking mundial de la categoría.

Sin Carla Bernat, ya profesional, están también las subcampeonas del pasado año, Asterisk Talley y Kiara Romero, la número uno mundial, y las ganadoras en 2021, la japonesa Tsubasa Kajitani, y en 2022, la estadounidense Anna Davis.

Dentro del cuarteto español, Cayetana Fernández fue cuarta en la edición de 2023, por entonces la mejor actuación de las representantes nacionales hasta que llegó el brillante triunfo de Carla Bernat en 2025.

Las dos primeras rondas se disputarán en el recorrido del Champions Retreat Golf Club el miércoles y el jueves. Las 30 mejores y empatadas jugarán la ronda final el sábado en el Augusta National.