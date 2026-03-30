El Barceloneta defiende el liderato y la condición de invicto frente al Olympiacos

La etapa del preparador croata, que aterrizó en el club marinero en junio de 2021 para relevar al actual entrenador del Atlètic Barceloneta femenino, Chus Martín, fue especialmente prolífica. Bajo su mando, el cuadro barcelonés reafirmó su autoridad en el panorama nacional, firmando un pleno de títulos con cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y cuatro Copas Catalunya.

Su relevo en el banquillo ha recaído en Fran Fernández, uno de los líderes en el agua del equipo campeón de 2014 y asistente de Fatovic en las dos últimas campañas. En su primera experiencia como técnico principal en la élite, el madrileño está respondiendo con nota.

El Atlètic Barceloneta, único representante español tras la eliminación del Keio Sabadell, cuenta sus partidos por victorias en esta exigente liguilla de cuartos de final, en la que los dos primeros accederán a la Final a Cuatro. Los de Fernández han superado al Brescia (11-13) y al Novi Beograd (19-16).

Una muestra del carácter competitivo que ha sabido mantener Fernández en plena renovación de la plantilla, tras salidas clave como la del mejor jugador del mundo en 2025, Álvaro Granados, la de Martin Famera y la retirada de Felipe Perrone, uno de los grandes referentes del club en la última década.

Un atractivo duelo en los banquillos entre maestro y discípulo con gran importancia en términos clasificatorios, ya que una victoria del club marinero le dejaría con pie y medio en la Final a Cuatro, que podría alcanzar por novena vez desde la temporada 2012-2013.

Con seis puntos, por los tres del Olympiacos, tercero tras vencer al Brescia (14-11), un triunfo local abriría una brecha de dos victorias respecto al corte, con el golaveraje particular a favor y solo nueve puntos en juego.

No será un reto sencillo. El conjunto heleno cuenta con talento nacional como Nikolaos Gkillas, el capitán Konstantinos Genidounias y el portero Panagiotis Tzortzatos, decisivo en la última jornada con 13 paradas (59 % de acierto), además de la amenaza ofensiva que aporta el húngaro Gergo Zalanki.

En el otro duelo del grupo, el Brescia, colista, recibe al Novi Beograd obligado a sumar su primera victoria para seguir con opciones, mientras que el conjunto serbio intentará rehacerse de su última derrota y afianzar la segunda plaza.

La segunda jornada se completará el miércoles con el Grupo B. El líder en solitario Pro Recco italiano, donde milita Álvaro Granados, visitará a la cenicienta europea Hannover alemán, mientras que el vigente campeón, el Ferencvaros de Miguel de Toro, se medirá al Mladost Zagreb con la segunda plaza en juego.