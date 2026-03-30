El boxeador puertorriqueño Xander Zayas defenderá sus títulos superwélter ante Jaron Ennis

"Mucho antes de coronarme campeón mundial, siempre busqué enfrentar los retos más grandes de mi división", dijo Zayas en un comunicado de prensa difundido por Top Rank, empresa promotora que lo representa.

Zayas (23-0, 13 KOs), de 23 años, afirmó que "nunca he rehuido combate alguno y siempre he estado dispuesto a poner a prueba mis habilidades ante quien sea".

"Ahora, como campeón unificado, estoy listo para defender mis títulos mundiales contra uno de los grandes nombres del deporte. ¡Siempre he creído en mí mismo y el 27 de junio le continuaré demostrando al mundo lo que es posible cuando te atreves a ser grande!", aseguró.

Zayas unificó sus títulos el 31 de enero pasado en el Coliseo de Puerto Rico, San Juan, tras imponerse por decisión al alemán Abass Baraou.

De esa manera, el boricua se convirtió en el campeón unificado más joven del boxeo actual y en el primer puertorriqueño en unificar títulos en las 154 libras (70 kilos).

Será además la novena ocasión que Zayas pelee en Nueva York y casi un año después de conquistar su primer título mundial en The Theater del Madison Square Garden, donde dominó a Jorge García Pérez para quedarse con el cinturón vacante de la OMB.

Ennis (35-0, 31 KOs), de 28 años buscará convertirse en campeón unificado en dos divisiones, y lo hará tras apenas una pelea y un solo asalto en su nueva categoría.

El norteamericano unificó la división wélter en abril con una contundente victoria sobre el lituano Eimantas Stanionis en Atlantic City, Nueva Jersey, sumando el cinturón de la AMB a su título de la Federación Internacional de Boxeo.

Ennis, quien cumplirá 29 años el día previo al combate ante Zayas, dejó claras sus intenciones en su debut en las 154 libras (70 kilos) al noquear a Uisma Lima en el primer asalto en su ciudad natal, conquistando el título interino de la AMB.

"¡Es hora de subir y llevarme esos cinturones! ¡Uno por uno! ¡Y el nuevo!", apuntó Ennis.