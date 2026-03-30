El velocista Adam Gemili anuncia su retirada

"Después de catorce inolvidables años es tiempo para colgar las zapatillas y retirarme del atletismo profesional", anunció el atleta londinense, oro mundialista en 4x100 en Londres 2017 y plata en el mismo relevo en Doha 2019.

Gemili también fue campeón continental de 200 en Zúrich 2014, cita en la que ganó también con el 4x100, así como en Amsterdam 2016 y Berlín 2018.

En el plano olímpico, Gemili, con mejores marcas de 9.97 en 100 y 19.97 en 200, compitió en Londres 2012, Río 2016, donde fue cuarto en el doble hectómetro, y Tokio 2020.