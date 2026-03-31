España busca recuperar la Copa de las Naciones 19 años después

En el Europeo de 2025 en Paredes (Portugal), la primera gran cita de Pere Varias como seleccionador absoluto, el combinado nacional, que venía de proclamarse campeón del mundo en 2024 tras derrotar a Argentina (1-2) en Novara (Italia), se quedó fuera de las medallas en el panorama continental por primera vez desde 1950.

Un golpe de realidad para una España renovada, que afrontaba el primer examen del nuevo ciclo generacional, una etapa marcada por la convivencia entre la experiencia de jugadores consolidados como César Carballeira o Nil Roca y la energía de debutantes como Pol Manrubia o Eloi Cervera.

España perdió ante Portugal en los penaltis de las semifinales y en el partido por el tercer y cuarto puesto cayó ante Italia (1-3). Con todo, este prestigioso torneo amistoso, que se disputa desde 1921 coincidiendo con el período de Pascua, se presenta como una oportunidad para engrasar la maquinaria de cara al Mundial de 2026 que se disputará en Paraguay.

Así lo confirma la convocatoria del seleccionador, que mantiene la columna vertebral que compitió en Paredes e introduce cuatro novedades: Guillem Jansà (Reus Deportiu), Iván Morales (Barcelos), Marc Grau (Barça) y el portero Martí Serra (Calafell), que entró tras la lesión de Càndid Ballart (Reus).

Una continuidad que, además de responder a la voluntad del técnico, que deja fuera por decisión técnica a un fijo hasta ahora como Sergi Aragonès, también está condicionada por dos ausencias de peso.

El capitán y emblema Pau Bargalló, que pese a volver a las pistas a principios de marzo tras una grave lesión de rodilla que le tuvo nueve meses apartado, no ha sido convocado, e Ignacio Alabart, que ya renunció al Europeo para centrarse en el Barça tras una difícil última temporada marcada por las lesiones.

España está encuadrada en el Grupo B junto a Portugal, Francia y Suiza. Difícil reto para el combinado nacional en un torneo sin margen de error, donde solo los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales programadas para el sábado 4 de abril.

La selección española debutará contra la vigente subcampeona de Europa, Francia (1 de abril a las 21:00 horas), en un partido en el que gran parte de sus aspiraciones pasarán por frenar el potencial ofensivo de los hermanos Bruno, Roberto y Carlo Di Benedetto.

El segundo partido será ante Suiza, la cenicienta del grupo y sexta en el último Europeo (2 de abril a las 17:00 horas), y cerrará la fase de grupos frente a Portugal (3 de abril a las 21:00 horas).

El cuadro luso, vigente campeón de Europa, es además el combinado más laureado del torneo con 19 títulos. El equipo en el que se estrena Reinaldo Ventura como seleccionador, pese a la baja del máximo goleador de Europa Miguel Rocha, cuenta con un plantel de garantías para recuperar el título que consiguió por última vez en 2019.

En el Grupo A estará el otro gran aspirante al título, Argentina, vigente campeona de la Copa de las Naciones, que presenta un cartel de lujo liderado por Gonzalo 'Nolito' Romero, Lucas Ordóñez o Ezequiel Mena, con el considerado mejor portero del mundo, Constantino Acevedo, bajo palos.

Completan su grupo la Italia que lidera Davide Gavioli, un proyecto en crecimiento y también candidata a pasar a semifinales, Angola y el equipo local Montreux Hockey. La final y los partidos por el tercer, quinto y séptimo puesto se disputarán el domingo 5 de abril.