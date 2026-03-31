La central argentina Rocío Campigli seguirá una temporada más en el Costa del Sol

La jugadora cumplirá nueve temporadas en el club malagueño, siendo, junto a la extremo Sole López, la más longeva del equipo que dirige Suso Gallardo, recuerda este martes la entidad en un comunicado.

Roca es un estandarte a sus 31 años en Málaga, donde subió varios peldaños su carrera adornándole con un palmarés increíble, cinco títulos con una Liga, dos Copas de la Reina, una Supercopa y una EHF Copa de Europa.

La argentina, que ha disputado casi trescientos partidos con el Costa del Sol, en los que ha anotado más de quinientos goles, se une a la renovaciones de Martu Romero y la guardameta Merche Castellanos y a las jugadoras con contrato Sole López, Espe López, Estitxu Berasategi, Maider Barros y Nicxon Clabel.