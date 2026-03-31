Lotte Kopecky pide paso en el palmarés de A Través de Flandes

Kopecky será la rival a batir en el último para "De Ronde", donde aspira al cuarto título, pero la oposición será muy dura, empezando por la italiana y defensora del título Elisa Longo Borghini (UAE) y siguiendo por un grupo de alto nivel con Marianne Vos (Visma), Demi Vollering (FDJ), Lucinda Brand (Lidl Trek), Paternoster (Jayco Alula), Chara Consonni (Canyon) o Puck Pieterse (Fenix Premier Tech).

Movistar presenta un equipo con aspiraciones liderado por la suiza Marlen Reusser y que completan la cubana Arlenis Sierra, Aude Biannic, Liane Lippert, Carys Lloyd y Cat Ferguson.

Por su parte, El Laboral Kutxa Fundación Euskadi buscará protagonismo con la navarra Idoia Eraso.

El recorrido incluye 8 cotas, casi todas concentradas en la segunda parte del recorrido. Desde la salida se espera batalla por los intereses de las clasicómanas y las interesadas en la llegada al esprint.

Será en cualquier caso un ensayo para el Tour de Flandes del domingo con la dureza que aportan los muros y adoquines, con subidas estratégicas como el Berg ten Houte y el Kanarieberg, donde se hará la gran selección de candidatas. Las más fuertes se podrán jugar el triunfo en solitario en las últimas subidas de Nokere si no quieren apostar por un reducido esprint.