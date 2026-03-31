Martes, 31 de marzo de 2026

Guadalajara/Monterrey (México).. Las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey albergan este martes las finales de las repescas intercontinentales, en las que RD Congo se enfrenta a Jamaica en el estadio Akron, e Irak a Bolivia en el Estadio BBVA, dos duelos con el billete para el Mundial 2026 como premio.

- Miles de aficionados bolivianos siguen en La Paz el partido de su selección contra Irak en el que Bolivia podría clasificase para el Mundial de este verano, 32 años después de su última participación en EE.UU. 1994.

Redacción Deportes. Continúa el festival de amistosos internacionales en esta ventana de marzo, entre ellos los encuentros Países Bajos-Ecuador, España-Egipto, Inglaterra-Japón, Argelia-Uruguay, Estados Unidos-Portugal, México-Bélgica, Perú-Honduras, Brasil-Croacia y Argentina-Zambia.

- NBA: Orlando Magic-Phoenix Suns (23.00 GMT), Brooklyn Nets-Charlotte Hornets (23.30), Detroit Pistons-Toronto Raptors, Houston Rockets-New York Knicks y Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks (00.00), Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers (02.30) y Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers (03.00).

- Previa de la clásica belga A Través de Flandes, que se disputa el miércoles.

- Mundial 2026. Repesca de clasificación (FOTO). Zona Europa. Finales (FOTO): Bosnia y Herzegovina-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Rep. Checa-Dinamarca (18.45 GMT).

- Mundial 2026. Repesca intercontinental, en Guadalajara y Monterrey (México). RD Congo-Jamaica (21.00 GMT) y Irak-Bolivia (03.00 GMT del miércoles).

- Amistosos de preparación para el Mundial 2026 (FOTO): Noruega-Suiza (16:00 GMT), Serbia-Arabia Saudí (16:00), Suráfrica-Panamá (17:30), Perú-Honduras (18:00), Inglaterra-Japón (18:45), Países Bajos-Ecuador (18:45), España-Egipto (19:00), Marruecos-Paraguay (19:00), Argelia-Uruguay (19:30), Estados Unidos-Portugal (23:00), Argentina-Zambia (23:15), Brasil-Croacia (00:00 del miércoles), México-Bélgica (01:00).

- Honduras. Previa de la decimoquinta jornada del torneo hondureño Clausura.

- Torneos ATP 250 de Bucarest, Marrakech y Houston (hasta 5).

- Torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá (hasta 5).

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Redacción EFE Deportes