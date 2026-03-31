Pierre Gautherat hace rentable la escapada y se impone en la París-Camembert

Redacción deportes, 31 mar (EFE).- El francés Pierre Gautherat (Decathlon) fue el más rápido entre el grupo de 6 corredores que rentabilizaron la escapada del día y se impuso por velocidad en la 87ª edición de la clásica París-Camembert disputada a través de 198 kilómetros entre Magnanville y Livarot-Pays-d'Auge.