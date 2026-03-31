Van Aert ante Philipsen y Pedersen en el último ensayo antes de Flandes

No estarán en la salida de Roeselare las principales figuras, Pogacar y Van der Poel, reservados para "De Ronde", pero una lista de destacados corredores auguran el interés de una prueba que suele ofrecer espectáculo hasta el último metro.

Van Aert, tercero en la Milán San Remo y protagonista en Wevelgem junto a Van Aert, aunque sin premio, cotiza al alza y pretende afinar su estado de forma para poner su nombre en el palmares del Tour de Flandes el próximo domingo.

En el Visma, la estrella belga compartirá galones con el francés Christophe Laporte, ganador en Waregem en 2023, y entre ambos librarán una dura batalla con aspirantes como Jasper Philipsen (Alpecin), reciente laureado En los Campos de Flandes, candidato claro en caso de llegada al esprint.

Si el desenlace fuese cuestión de velocidad, se añaden a la nómina de favoritos corredores como Mads Pedersen (Lidl Trek), quien vuelve superada una enfermedad, acompañado en su escuadra por el gigante italiano Jonathan Milan; Paul Magnier (Soudal), Filippo Ganna (Ineos), Arnaud De Lie (Lotto), Gregoire (Groupama), Girmay (NSN) y Mohoric (Bahrain).

Movistar se presenta en la clásica flamenca con un equipo formado por Iván García Cortina, Carlos Canal, Jon Barrenetxea, Lorenzo Milesi, el venezolano Orluis Aular, Gonzalo Serrano y Albert Torres. Y el Burgos Burpellet BH también estará en la salida con la esperanza de ser protagonista en alguna escapada.

El recorrido de A Través de Flandes entre Roeselare y Waregem consta de 184,6 km, prácticamente igual al de pasadas ediciones. Hasta el km 50 el perfil es llano, a partir de ese punto se encadenan las mayores dificultades.

La primera cota llegará con el Hellestraat (km 47,5, 1,3 km al 3,7), antes de afrontar un circuito que incluirá las subidas a Berg Ten Houte (1 km al 5,8), Knokteberg–Trieu (1,1 km al 7,7) y Hotond (1,2 km al 3,3), además del sector adoquinado de Mariaborrestraat. Todas estas dificultades se subirán dos veces.

Pasada la mitad del trayecto turno para el Onderbossenaarstraat (1,4 al 4,9) y una vertiente del Taaienberg previa al Eikenberg y los tramos de pavé de Doorn y Huisepontweg. En el circuito final se decidirá la carrera con el doble paso por Nokereberg (0,4 al 2,8) y el sector adoquinado de Herlegemstraat, últimos escollos a 9,5 km de meta.

En la edición de 2025 se impuso el estadounidense Neilson Powless con un curioso desenlace, pues ganó el esprint a nada menos que tres corredores del Visma: Van Aert, Benoot y Jorgenson.