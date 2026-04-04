Auger Aliassime arrebata la corona a Casper Ruud

El norteamericano Félix Auger-Aliassime, actualmente en el puesto 7 del ránking mundial, embolsó 301.000 dólares y el título más prestigioso de su carrera en tierra batida en un duelo con más de 21.000 espectadores, 13.000 en la final, que llenaron el emblemático anfiteatro romano a lo largo de cuarenta y ocho horas.

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Los seguidores de Nimes disfrutaron de un tenis con un formato distinto al tradicional y un sistema de puntuación diferente a los del circuito.

Auger-Aliassime logró imponerse en un apretado desempate y ganó el encuentro a Casper Rudd por 10-11, 14-10, 15-14, 15-11 y 2-0.

Los partidos están diseñados para ser breves y dinámicos, con una duración máxima de 45 minutos, y permiten una interacción directa y desenfadada entre jugadores y aficionados donde mantienen el concepto innovador propuesto por la UTS (Ultimate Tennis Showdown “Desafío definitivo del tenis”).

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Auger-Aliassime tuvo que competir con rivales entre los que se encontraban Ruud, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Alexander Bublik y Ugo Humbert.

El UTS Tour, fundado en 2020 por el reconocido entrenador de tenis Patrick Mouratoglou, se ha consolidado como una exitosa liga de tenis de élite a nivel mundial, con la participación de los mejores tenistas masculinos del mundo. EFE