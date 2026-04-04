Montecarlo: Alcaraz defiende el título, ante un Sinner pletórico

El italiano Jannik Sinner, de 24 años, viene de cuajar un mes de marzo perfecto, en el que cosechó el “Sunshine Double” al ganar los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, lo que le permitió colocarse a 1.190 puntos del tenista español Carlos Alcaraz, de 22 años.

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Luego de sus victorias en el Abierto de Australia y en el ATP 500 de Doha (sobre superficie dura), el murciano cayó en semifinales en California y en tercera ronda en Florida.

En Montecarlo, primer gran torneo de la temporada europea sobre polvo de ladrillo, que culmina con Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), Alcaraz deberá defender los 1.000 puntos logrados el año pasado, mientras que Sinner no tiene nada que perder ya que no disputó el torneo debido a su suspensión por dopaje.

El tenista de San Cándido podría recuperar el trono de la ATP en caso que alcance las semifinales y que Alcaraz caiga antes, también si llega a la final pero el murciano pierde en semifinales, o si gana la final al actual #1 del mundo.

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Pero para ello deberá mostrar progresos en una superficie que aún se le resiste en Grand Slam. Un nuevo cara a cara ante su gran rival podría servirle como pequeña revancha tras su legendaria final de Roland Garros el pasado mes de junio, cuando Alcaraz remontó ante el italiano y lo derrotó en cinco sets en casi cinco horas y media de partido.

Exento en primera ronda, Alcaraz se enfrentará en su entrada en liza al veterano Stan Wawrinka (41 años), invitado por los organizadores, o al argentino Sebastián Báez (50º del mundo).

Podría reencontrarse en cuartos de final con el kazajo Alexander Bublik (11º) . Al igual que Alcaraz, Sinner iniciará su torneo en segunda ronda contra el vencedor del duelo francés entre Moïse Kouamé (328º), de 17 años e invitado por los organizadores, y Ugo Humbert (34º).

Finalista el año pasado y perseguido por las lesiones en este inicio de temporada, el italiano Lorenzo Musetti (5º en ranking ATP) comenzará su torneo en segunda ronda ante el monegasco Valentin Vacherot (23º) o el polaco Kamil Majchrzak (53º).

Además de Báez, en el cuadro final están confirmados los también argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, que tendrán complicados inicios ante Grigor Dimitrov y Stefanos Tsitsipas.

El brasileño João Fonseca (contra el canadiense Diallo) y el chileno Alejandro Tabilo (contra el húngaro Marton Fucsovics) completan la representación sudamericana. Entre las ausencias notables, el antiguo #1 del mundo Novak Djokovic (4º), dos veces campeón en Montecarlo (2013 y 2015).

El serbio de 38 años regresará en principio para el Masters 1000 de Madrid (22 de abril-3 de mayo), según la ATP.

Diez últimos ganadores del Masters 1000 de Montecarlo:

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2023: Andrey Rublev (RUS)

2022: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2021: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2020: torneo suspendido debido a la pandemia de Covid-19

2019: Fabio Fognini (ITA)

2018: Rafael Nadal (ESP)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Rafael Nadal (ESP)

Jugadores más laureados del torneo monegasco en la era Open (desde 1968):

1. Rafael Nadal (ESP): 11 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018)

2. Ilie Nastase (ROM): 3 títulos (1971, 1972, 1973)

Björn Borg (SWE): 3 títulos (1977, 1979, 1980)

Thomas Muster (AUT): 3 títulos (1992, 1995, 1996)

Stefanos Tsitispas (GRE): 3 titres (2021, 2022, 2024)

AFP