Duelo argentino en semifinales de Houston

Thiago Tirante, 83 del ránking ATP, superó a Ben Shelton, noveno tenista del mundo y primer cabeza de serie en Houston, por 6 (5) -7, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 30 minutos.

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Es la segunda semifinal de la carrera de Tirante después de Bastad en 2024 y también su segunda victoria contra un Top 10 de la clasificación.

Contra Shelton, el platense, de 24 años, no cedió ni un solo juego al saque en las tres mangas. Tirante se medirá en la semifinal a su compatriota y amigo Román Burruchaga (#77), que se impuso a Learner Tien (#22) por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 34 minutos de partido.

Con la semifinal Tirante-Burruchaga, Argentina se asegura tener un finalista en Houston. “Por supuesto, es un placer jugar con él (Burruchaga). Es uno de mis mejores amigos en el circuito. Hemos compartido muchas cosas desde niños -comidas, torneos-, así que creo que será un buen partido, divertido, que lo gane el mejor”, dijo Tirante.

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El también platense Tomás Martín Etcheverry (#31) no pudo completar el pleno de victorias argentinas al caer derrotado a manos del estadounidense Tommy Paul (#21) por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 36 minutos.

Paul se enfrentará en la otra semifinal de Houston con su compatriota Frances Tiafoe (#18), que eliminó al australiano Alexei Popyrin (#45).

El 250 de Houston, oficialmente US Men’s Clay Court Championships, es el único torneo del circuito masculino que se disputa sobre tierra batida que queda en Estados Unidos. EFE