Polideportivo
04 de abril de 2026 - 15:37

Mérida-Navone, en la definición de Bucarest

Daniel Mérida (21 años), finalista del torneo de Bucarest.
Daniel Mérida (21 años), finalista del torneo de Bucarest.Redes Sociales

El español Dani Mérida remontó al húngaro Fabián Marozsan, primer favorito, y se situó por primera vez en su carrera en la final de un torneo ATP, en Bucarest, donde se enfrentará al argentino Mariano Navone.

Por ABC Color

El madrileño de 21 años, Dani Mérida, procedente de la fase previa, está a las puertas del top 100 tras ganar por 6-7 (4), 6-3 y 6-1, en dos horas y diez minutos, al #47 del mundo, Fabián Marozsan, que fue campeón de este torneo en 2024.

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Mérida jugará por su primer título con el argentino Mariano Navone, que salvó dos puntos de partido ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, ganó con remontada por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 en tres horas y media, y se clasificó para la final, la segunda en este campeonato y la tercera en su carrera. EFE