Motociclismo: El velocross recorre el país

El último fin de semana de marzo se dio apertura al Campeonato Nacional Paraguayo 2026 de Velocross, y Villarrica, la capital del Guairá, fue escogida para levantar el telón de la presente temporada de motociclismo.

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La primera fecha del certamen tuvo como escenario el Circuito Tortuguita de Itaybú, con la competencia cargada de emoción y adrenalina, donde se dieron cita casi un centenar de velocistas de los biciclos.

* Calendario 2026. El certamen de motocross, que ya arrancó en febrero, y el velocross son los estandartes de la Federación de Motociclismo del Paraguay (Femop). Ambos campeonatos tendrán 8 fechas.

Tras el arranque del velocross en tierra gua’i, las siguientes citas serán:

2ª fecha 9-10/mayo: Curuguaty;

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3ª fecha 13-14/junio: Pilar;

4ª fecha 11-12/julio: María Auxiliadora, Itapúa;

5ª fecha 8-9/agosto: Santaní;

6ª fecha 12-13/setiembre: Coronel Oviedo;

7ª fecha 24-25/octubre: A confirmar,

8ª fecha 28-29/noviembre: Caazapá.