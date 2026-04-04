Polideportivo
04 de abril de 2026 - 21:02

Motociclismo: El velocross recorre el país

Los villarriqueños pudieron disfrutar de una cita con el Campeonato Nacional de Velocross.
Los villarriqueños pudieron disfrutar de una cita con el Campeonato Nacional de Velocross.Gentileza

Ya cayó la bandera a cuadros para la partida de la temporada de velocross, circuito que recorrerá las pistas de arena en distintas localidades del país.

Por ABC Color

El último fin de semana de marzo se dio apertura al Campeonato Nacional Paraguayo 2026 de Velocross, y Villarrica, la capital del Guairá, fue escogida para levantar el telón de la presente temporada de motociclismo.

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La primera fecha del certamen tuvo como escenario el Circuito Tortuguita de Itaybú, con la competencia cargada de emoción y adrenalina, donde se dieron cita casi un centenar de velocistas de los biciclos.

* Calendario 2026. El certamen de motocross, que ya arrancó en febrero, y el velocross son los estandartes de la Federación de Motociclismo del Paraguay (Femop). Ambos campeonatos tendrán 8 fechas.

Tras el arranque del velocross en tierra gua’i, las siguientes citas serán:

2ª fecha 9-10/mayo: Curuguaty;

3ª fecha 13-14/junio: Pilar;

4ª fecha 11-12/julio: María Auxiliadora, Itapúa;

5ª fecha 8-9/agosto: Santaní;

6ª fecha 12-13/setiembre: Coronel Oviedo;

7ª fecha 24-25/octubre: A confirmar,

8ª fecha 28-29/noviembre: Caazapá.