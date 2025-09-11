Todo listo para la 8ª edición de la “Regional Velocross Ybycuí”

El representante del Motoclub Ybycuí, ingeniero Ibáñez Genez, explicó que este domingo iniciará la competencia “Regional Velocross Ybycuí” en su primera fecha, que contará con el respaldo de la Federación de Motociclismo del Paraguay (Femop).

Para esa fecha se habilitarán todas las categorías en esta modalidad. Se prevé un cronograma que comenzará a las 10:00 con prácticas generales, mientras que la competencia se iniciará a las 13:00.

Se espera la asistencia de aficionados de todo el país. La organización viene trabajando por el Velocross desde hace más de siete años; es un deporte que no es fácil de promover debido a sus múltiples requisitos. Gracias a la trayectoria y crecimiento de los pilotos, la competencia se mantiene vigente, reconocida como regional y respaldada por Femop, explicó el organizador.

El circuito “Los Abuelos” abre sus puertas a 5 km de la ciudad de Ybycuí, un espacio ideal preparado para este tipo de evento. La competencia cuenta con el apoyo de nuevos aficionados y seguidores apasionados del motociclismo.

Las premiaciones serán desde el 1er hasta el 5º puesto. A partir de 10 pilotos en la grilla, también se premiará en efectivo hasta el 3er lugar. Desde el sábado, el circuito estará habilitado para que los participantes puedan instalarse y realizar camping; el lugar dispone de agua potable, sanitarios y energía eléctrica.

La entrada general tiene un valor de G. 20.000, y la inscripción de los pilotos para las diferentes categorías es de G. 100.000. Para más información, pueden comunicarse al 0991-416997.