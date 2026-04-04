Tenis: Otra cita para juveniles en el con el J100 Luque

Un nuevo desafío juvenil de tenis será el J100 Luque, que se disputará en canchas de tierra batida del Rakiura.

Lea más: 38° Pascuas Bowl de Tenis: Martina, brillante

El paraguayo Cayo Narváez (#165 del ranking), ingresa directamente al main-drawn.

La etapa de clasificación arrancó ayer y prosigue hoy. Los nacionales en qualy son: Hady Rabith (#2179), José Martín Cano Duarte (#2620), Tadeo Luis Ávalos Reine (#3096) y Roger Giménez (#3611).

Los mejores, en el Pascuas

Ayer culminó el Pascuas Bowl, donde dos tenistas de la Legión Paraguaya celebraron títulos, ambos en la rama femenina.

Martina Claudeline Mora Da Silva se consagró campeona en la categoría U16. En dobles fue finalista Delfina Pereira Conde, con su pareja peruana Triana Tocón, cayendo contra la brasileña Paola Polese y la chilena Fernanda Seguel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En dobles U14, Guadalupe Ramírez conquistó el cetro, junto a su pareja la peruana Ana Mannucci, quien derrotó a la paraguaya en la final de singles.

En dobles U18 fue finalista Álvaro Frutos, con Felipe Vázquez (URU), cayendo contra Izyan Ahmad (EE.UU.) y Felipe Mamede (BRA).

En mujeres ganaron Ana Avramovic/Lani Chang (EE.UU.). Lani ganó el título singles, mientras entre los varones se consagró Ignacio de Armas (VEN).