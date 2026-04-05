Ayuso y Del Toro, duelo por todo lo alto en una montañosa Itzulia 2026

La Vuelta al País Vasco, que tiene el nombre oficial de Itzulia Basque Country, no cuenta este año las principales figuras del pelotòn, como Tadej Pogacar y Jonas Vingegegard, pero la nómina de inscritos incluye a muchos de los mejores corredores del pelotón.

De lunes 6 al sábado 11 no habrá respiro, se abren las emociones a través de 809 km. Los puertos, 4 de primera, 7 de segunda y 18 de tercera serán el escenario de la gran batalla por suceder en el álbum de oro al ausente portugués Joao Almeida

El duelo que centra el foco es el que protagonizarán Isaac del Toro (UAE) y Juan Ayuso (Lidl Trek). El mexicano de 22 años llega lanzado, con números brillantes: 5 victorias en la temporada, entre ellas la general del Tour UAE y Tirreno Adriático y rodeado de un potente equipo, que incluye a McNulty, Igor Arrieta y Soler.

Por su parte, Ayuso compartirá galones con el danés Mattias Skjelmose en el Lidl Trek. El de Jávea reaparece después de la caída que sufrió en la París Niza. Antes del percance había despegado con triunfo de etapa y general en el Algarve. En el recuerdo su triunfo en la Itzulia 2024, pero su idea es renovar laureles en un año que debe ser de confirmación.

La lucha por el podio estará muy cara en esta edición. El Red Bull presenta al esloveno Primoz Roglic y a Lipowitz como bazas para la general. El esloveno no es el que ganó la Itzulia en 2018 y 2021, pero el alemán cotiza al alza como demostró en la Volta a Catalunya con la tercera plaza.

Ha despertado enorme interés la presencia de la nueva joya y esperanza del ciclismo francés: Paul Seixas (Decathlon), a sus 19 años sorprendiendo en cada actuación. Fue segundo en el Algarve, ganando una etapa, ganó la Faun Ardeche y en la Strade Bianche solo fue superado por Pogacar. Una gran carta de presentación.

También están llamados al protagonismo diario el carismático Mikel Landa (Soudal Quisck Step), en progresión después de su debut en la Volta a Catalunya; también la afición vasca estará pendiente de Pello Bilbao, quien formará un tándem poderoso con Antonio Tiberi en el Bahrain, así como de Ion Izagirre, ganador de la Itzulia 2019 y el pasado sábado en el G.P Indurain; y Alex Aranburu, bazas del Cofidis.

La presencia de Alphilippe en el Tour también garantiza momentos de batalla por el coraje habitual del doble campeón mundial, sin olvidar al EF Education con Ben Healy y Markel Beloki.

Movistar pondrá en liza a su nuevo jefe de filas, el belga de 23 años Cian Uijtdebroeks, octavo en la Volta, quien estará escoltado, entre otros por Juampe López. La formación del Kern Pharma tendrá como líder a colombiano Iván Ramiro Sosa.

Por su parte, el Burgos Burpellet BH buscará su protagonismo en las fugas con hombres como Ander Okamika, el Caja Rural Seguros RGA cuenta con la experiencia de Fernando Barceló y el Euskaltel Euskadi se crecerá en casa con Mikel Bizkarra y Jonathan Lastra en el "siete".

La segunda jornada será exigente, con 3.25 metros de desnivel acumulado y un recorrido de 164 km con final en tierras navarras de constante desgaste. Jornada que no es explosiva, pero tampoco admite despistes.

Basauri albergará la salida y llegada de la tercera entrega. Otros casi 3.000 metros de desnivel en día sin respiro, propicia para las emboscadas lejanas y para que los equipos controlen posibles peligros para sus líderes.

Un día después, el viernes, se presenta la etapa reina con Eibar como protagonista. Serán 176 km para la jornada más dura con 3.850 metros de desnivel. Se trata del día de los favoritos de la general, que se verán las caras sin reservas. Habrá diferencias que marcarán la foto final del podio.

El fin de fiesta tendrá lugar en Bergara. Una etapa corta, de 113 km, pero no será de trámite debido a los 3.000 metros de desnivel que anuncian dureza. Última oportunidad para mover la carrera, por ejemplo con ataques lejanos.

La Itzulia pondrá en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea. Se hará con la novedad del Kilómetro Red Bull, que ofrecerá, en el tramo final de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta etapa, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta.

Además, como en las anteriores ediciones de la prueba, el otro esprint especial de cada jornada va a otorgar tres, dos y un segundo, y la línea de meta, diez, seis y cuatro.

Día Etapa Recorrido Km Perfil

6 1a Bilbao-Bilbao 13,9 CRI

7 2a Pamplona-Cuevas de Mendukilo (Navarra) 164 Montaña

8 3a Basauri-Basauri 152,8 Media Mont.

9 4a Galdakao-Galdakao 167,2 Media Mont

10 5a Eibar-Eibar 176,2 Media Mont.

11 6a Goizper-Antzuola-Bergara 113,7 Montaña

. 2022. Daniel Felipe Martínez (COL)