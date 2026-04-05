Futsal FIFA: La prometedora Liga Premium 2026, con doce clubes en la principal división

Los clubes participantes del principal certamen de futsal APF, son:

Cerro Porteño (campeón), Olimpia, Afemec, San Cristóbal, Campo Alto, Exa Ysaty, Star’s Club, 3 de Mayo, Recoleta FC, Presidente Hayes, y los ascendidos Coronel Escurra y Deportivo Santaní.

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* Atractivo sistema de campeonato. El torneo se disputará en una Primera Fase de 11 fechas, en el sistema “todos contra todos”.

A la Segunda Fase avanzarán los 8 mejores, distribuidos en 2 grupos, A y B, con bonificación de 3 y 2 puntos para el 1° y 2°, respectivamente.

Grupo A: 1°, 4°, 6° y 8°;

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Grupo B: 2°, 3°, 5° y 7°;

Se jugarán 2 ruedas (6 fechas), clasificando 2 de cada serie para la Tercera Fase (semifinales), y jugarán cruzado, ida y vuelta: 1° A vs. 2° B, 1° B vs. 2° A.

Los ganadores jugarán la gran final, a 2 o 3 partidos, en el caso que haya igual cantidad de puntos y goles, al disputarse los dos primeros cotejos.

Habrá tercer partido, y de persistir la paridad, recién en este juego se llegará a la instancia de definición por tiros penales.

Liguilla descenso

Los ubicados en la pocisión 9° al 12° ( 4 clubes), al término de la Primera Fase disputarán partidos de ida y vuelta todos contra todos totalizando 6 fechas.

Al termino de las 6 fechas los equipos ubicados en penúltimo y último lugar descenderán a la categoría División de Honor.