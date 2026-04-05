Polideportivo
05 de abril de 2026 - 21:13

Futsal FIFA: La prometedora Liga Premium 2026, con doce clubes en la principal división

Afemec, vicecampeón 2024 y 2025, detrás de Cerro Porteño.
Afemec, vicecampeón 2024 y 2025, detrás de Cerro Porteño.Gentileza

Al mediodía de este lunes se realizará el sorteo del fixture de la Liga Premium 2027 de la Divisional de Futsal de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que contará con la participación de 12 clubes. Será en el Salón Auditorio, 1er. Piso de la APF.

Por ABC Color

Los clubes participantes del principal certamen de futsal APF, son:

Cerro Porteño (campeón), Olimpia, Afemec, San Cristóbal, Campo Alto, Exa Ysaty, Star’s Club, 3 de Mayo, Recoleta FC, Presidente Hayes, y los ascendidos Coronel Escurra y Deportivo Santaní.

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* Atractivo sistema de campeonato. El torneo se disputará en una Primera Fase de 11 fechas, en el sistema “todos contra todos”.

A la Segunda Fase avanzarán los 8 mejores, distribuidos en 2 grupos, A y B, con bonificación de 3 y 2 puntos para el 1° y 2°, respectivamente.

Grupo A: 1°, 4°, 6° y 8°;

Grupo B: 2°, 3°, 5° y 7°;

Se jugarán 2 ruedas (6 fechas), clasificando 2 de cada serie para la Tercera Fase (semifinales), y jugarán cruzado, ida y vuelta: 1° A vs. 2° B, 1° B vs. 2° A.

Los ganadores jugarán la gran final, a 2 o 3 partidos, en el caso que haya igual cantidad de puntos y goles, al disputarse los dos primeros cotejos.

Habrá tercer partido, y de persistir la paridad, recién en este juego se llegará a la instancia de definición por tiros penales.

Liguilla descenso

Los ubicados en la pocisión 9° al 12° ( 4 clubes), al término de la Primera Fase disputarán partidos de ida y vuelta todos contra todos totalizando 6 fechas.

Al termino de las 6 fechas los equipos ubicados en penúltimo y último lugar descenderán a la categoría División de Honor.