Pablo Bonilla gana la Vuelta Ciclista del Uruguay

El ciclista uruguayo del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré acabó en la décima posición la etapa disputada en esta jornada y eso le bastó para mantener su ventaja sobre el argentino Lucas Gaday.

El deportista del Dolores Cycles Club fue segundo en la general con un tiempo de 40 horas, 10 minutos y 6 segundos, mientras que Ignacio Maldonado completó el podio con un tiempo de 40 horas, 11 minutos y 12 segundos.

En tanto, Dolores Cycles Club se consagró campeón de equipos al acabar la Vuelta Ciclista sumando un tiempo de 120 horas, 42 minutos y 46 segundos.

El segundo lugar fue para Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré y el tercero para Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía. El equipo extranjero mejor ubicado fue el brasileño Localiza Meoo/Swift Pro Cycling, que acabó en la cuarta posición.

La última etapa de la competencia unió este domingo en 190,6 kilómetros las ciudades de Trinidad y Montevideo, y finalizó en la principal avenida de la capital uruguaya.

La victoria allí fue para Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles Club), quien cruzó la meta en un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 29 segundos. Segundo fue el argentino Lisandro Bravo (Club Ciclista Cerro Largo) y el tercer lugar lo ocupó Leonel Rodríguez (Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré).

El nuevo campeón ganó una de las once etapas, mientras que en las restantes hubo cuatro victorias de Leonel Rodríguez, una de Matías Presa, una de Matías Mascarañas, una de Lisandro Bravo, una de Bruno Lemes, una de Ignacio Maldonado y una de Roderyck Asconeguy.

Creada en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo este año su edición número 81. Su máximo ganador hasta el momento es el uruguayo Federico Moreira, quien la conquistó en seis oportunidades.