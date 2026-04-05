Susana Guillén marcó un hito al ganar el Ironman de Panamá: “Feliz de poder traer el primer lugar para Paraguay”

La bandera paraguaya volvió a flamear en lo más alto del triatlón internacional gracias a Susana Guillén, quien se consagró campeona del Ironman 70.3 de Panamá con una actuación impecable.

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Con un tiempo de cuatro horas, treinta minutos y treinta y siete segundos, la atleta guaraní dominó la exigente prueba que combinó natación, ciclismo y carrera, dejando su huella en una competencia de nivel mundial.

“Y bueno, la verdad que fue una competencia muy bonita, muy difícil, porque a pesar de que Panamá es plano, pues por la distancia, que es una carrera que tiene casi dos kilómetros de natación, 90 de bicicleta y 21 kilómetros corriendo, pues cansa bastante. Pero bueno, feliz de poder traer el primer lugar para Paraguay”, expresó la campeona.

Con una trayectoria de más de una década y media en el deporte, Guillén destacó el camino recorrido: “Y la verdad, tengo ya más o menos como 15 años haciendo este deporte”.

Su ingreso al triatlón se dio casi por casualidad, pero terminó marcando su destino: “Cuando yo tenía más o menos 17 años, quería como figurar, yo hacía natación, quería como figurar o ser buena en este deporte, pero empecé un poco tarde. Y bueno, el triatlón, cuando yo tenía esa edad, estaba empezando y me invitaron una vez a probar, a iniciar, y la verdad que se me dio bastante bien”.

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Sobre los desafíos de haber comenzado más tarde que otros atletas, explicó: “Bueno, a nivel de natación, sabemos que los campeones mundiales empiezan prácticamente desde el nacimiento en el agua. Yo empecé tarde, a los 12 años, pero bueno, igual 12 años para triatlón, al final me trajo la victoria, entonces no es tan tarde, por lo menos para el triatlón en Ironman”.

Consultada sobre la complejidad de combinar tres disciplinas en una sola competencia, Guillén fue clara: “Yo creo que la clave de todo es como que no desesperarse… entonces yo creo que es hacer como el deporte individual, como que si estás nadando, como que preocúpate, mira, estoy nadando, vamos a terminar la natación y ya luego la bici también. Como que partirlo en un deporte individual, a pesar de que es un solo deporte”.

Y agregó sobre la concentración: “No, no, porque es muchísimo. Si piensas en lo que te pasa, te desesperas”.

En cuanto a su preparación, detalló la rutina semanal: “Normalmente se nada tres veces a semana, lunes, miércoles y viernes. Se monta bici martes, jueves, sábado y domingo, y se corre miércoles y viernes… y cuando está cercano a la competencia, sábado y domingo combinas la bicicleta con la corrida”.

Pese a considerarse equilibrada en las tres disciplinas, reconoció dónde encontró la clave de su victoria en Panamá: “Mira, en verdad depende de la temporada… yo siento que en la bici es donde un poquito tengo desventaja, pero justo en esta carrera fue lo mejor que hice, tuve la bicicleta más rápida de todas las mujeres y fue la que me dio como la ventaja para ganar”.

Ese salto de rendimiento tuvo ajustes específicos: “Yo creo que la base es el tiempo, la consistencia. Bueno, también hace como cinco meses cambié de bicicleta… vi un poco eso, el tema de la aerodinámica, la posición del cuerpo, el apoyo, todo”.

#ElPolideportivo | En comunicación con la atleta paraguaya Susana Guillén, quien firmó una actuación memorable al consagrarse campeona del Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship, consolidándose como una de las grandes figuras del triatlón regional.



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Respecto a la recuperación tras una competencia de esta magnitud, explicó: “Mira, normalmente yo tardo más o menos una semana en recuperarme… no tenés la presión de hacer un plan esta semana, pero sí mantente en movimiento para que tu cuerpo o tus músculos se vayan desinflamando más rápido”.

El Ironman, como circuito global, ofrece múltiples sedes durante el año: “Normalmente ellos, en su página, ahí puedes encontrar… a nivel mundial hay eventos en América, en Europa, en Asia y en cualquier parte del mundo”.

Pese a que su triunfo le otorgaba la posibilidad de competir en el Mundial, Guillén tomó una decisión personal: “Sí, yo tuve la oportunidad de ir varios años a varios mundiales, pero en esta ocasión por temas personales no tuve, o sea, no quise agarrar el cupo al mundial”.

#ElPolideportivo | El triunfo de Guillén trasciende lo deportivo y se convierte en un motivo de orgullo para Paraguay, reafirmando el crecimiento del triatlón nacional en el ámbito internacional.



🔶Su consagración en Panamá es el reflejo de años de trabajo, disciplina y… pic.twitter.com/a9tY9uZCVg — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 4, 2026

Para quienes buscan iniciarse en la disciplina, dejó un consejo claro: “Yo creo que lo primero de todo es buscar un grupo, un entrenador certificado que te ayude y que te guíe… porque entrenar triatlón no es fácil”.

También se refirió a la inversión necesaria: “Bueno, es como todo, depende de lo que quieras… necesitas una bicicleta, un casco, buenos campeones, pero al final es algo que te va a durar muchísimo”.

Finalmente, valoró el crecimiento del triatlón paraguayo: “En verdad, yo decía antes que éramos pocos… pero imagínate, de 1.500 atletas que tuvo Panamá, yo gané el primer lugar y mi compañero también… entonces digo que a lo mejor somos pocos… pero los que somos, damos la batalla”.

Con experiencia, disciplina y resultados, Susana Guillén sigue posicionando a Paraguay en la élite del triatlón internacional.