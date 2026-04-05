Tommy Paul, campeón del ATP 250 de Houston

Burruchaga, número 77 del ranking ATP, remontó un desmoralizador 6-1 en el primer set hasta ponerse con tres bolas de partido en el tercero, pero Paul (n.21) las salvó y rompió los dos siguientes juegos del argentino para llevarse el partido. El resultado fue de 6-1, 3-6 y 7-5 en 2 horas y 40 minutos.

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Era la primera final para el argentino, de 24 años, que nunca había avanzado más allá de los cuartos de final en el circuito ATP, una ronda que alcanzó en 2025 en el ATP 250 de Gstaad (Suiza).

Paul pasó el rodillo en el primer set, rompiendo los dos primeros juegos de Burruchaga para colocarse 5-0. El estadounidense cerró la manga por 6-1, después de que el argentino inaugurase su marcador al saque.

Ese juego al saque dio la confianza a Burruchaga para entrar en el partido. Se colocó 3-0 en el segundo set tras romper el servicio de Paul. Y, aunque Paul recuperó el ‘break’ en el quinto juego, no pudo consolidarlo ante el segundo del argentino para el 4-2.

Burruchaga salvó entonces tres pelotas de ‘break’ después que Paul se pusiera 0-40 al resto. Con cinco puntos consecutivos, cerró el juego para el 5-2 y solo tuvo que defender su saque para el 6-3, llevando la final a un tercer y definitivo set.

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En la tercera manga, el argentino rompió pronto el saque de Paul, colocándose con un 3-1 tras consolidar el servicio. Con 5-3 al resto, Burruchaga tuvo tres bolas de partido, todas salvadas por el eventual campeón.

Sacando para ganar, vio como Paul le rompía el juego para igualar 5-5. Paul se apuntó entonces su juego en blanco y, con Burruchaga muy tocado, firmó otro ‘break’ al argentino para llevarse el trofeo.

El 250 de Houston, oficialmente US Men’s Clay Court Championships, es el único torneo del circuito masculino que se disputa sobre tierra batida que queda en Estados Unidos.

Pese a la derrota, Burruchaga, hijo del mítico futbolista Jorge Burruchaga, autor del gol que dio a Argentina el título en el Mundial de 1986, sale de Houston en el número 62 del ranking ATP, la mejor posición de su carrera. EFE