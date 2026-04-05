Polideportivo
05 de abril de 2026 - 09:10

Un paso a nivel divide al pelotón, algunos se arriesgaron a la descalificación

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Redacción deportes, 5 abr (EFE).- Un hecho insólito se ha producido en la 110 edición del Tour de Flandes que se disputa entre Amberes y Oudenaarde, ya que un paso a nivel a 210 km de meta obligó a parte del pelotón a detenerse, pero no todos pararon ante las señales de prohibido el paso.

Por EFE

Favoritos como Pogacar, Evenepoel y Pedersen, lograron cruzar antes de que se bajaran las barreras, pero otros, como Van der Poel y Evenepoel quedaron en un principio atrapados.

El director de carrera obligó al equipo UAE, que tiraba en cabeza con Pogacar, a esperar al grupo perseguidor. La carrera siguió su marcha, pero sin atender a una posible descalificación, tal y como detalla el reglamento.

Según el reglamento UCI las sanciones pueden suponer la descalificación, suspensiones de hasta un mes y multas que oscilan entre 200 y 5.000 francos suizos para quienes crucen un paso a nivel de forma indebida.