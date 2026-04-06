Montecarlo: Cerúndolo elimina al tricampeón Tsitsipas

Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años, Stefanos Tsitsipas, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco.
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En la última edición fue eliminado en cuartos de final. Tsitsipas no vence a uno de los 20 mejores jugadores del mundo desde agosto de 2024, cuando derrotó al argentino Sebastián Báez (entonces 18º) durante el torneo olímpico de París.
Fran Cerúndolo, verdugo del griego, enfrentará en la segunda fase con el vencedor del choque entre Daniel Altmaier y Tomás Machac. AFP