Polideportivo
06 de abril de 2026 - 13:50

Seixas: "Ganar es perfecto, pero con esta diferencia en increíble"

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Bilbao (España), 6 abr (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon), primer líder de la Itzulia después de su victoria etapa en la crono inaugural de Bilbao (norte de España), destacó que "ganar es perfecto", pero, además, hacerlo con la diferencia que ha obtenido respecto a sus principales rivales "es increíble".

Por EFE

"El plan salió bien. Mantuve el ritmo adecuado y mis piernas respondieron de maravilla. Estaba bien preparado y todo el trabajo ha dado sus frutos. En las contrarreloj se trata de detalles y esos 23 segundos son preciosos", destacó el joven corredor de 19 años instantes antes de enfundarse el jersey amarillo.

Seixas aventajó en 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin (Ineos), segundo, y en 27 al austríaco Felix Grosschartner (UAE), tercero. El mexicano Isaac del Toro fue decimotercero a 51 segundos y el español Juan Ayuso acabó 38º, a 1:16.

"Estoy muy contento y espero que esta ventaja me dé mucha confianza para la semana. Llevaré el amarillo y supongo que eso me hace estar entre los favoritos, pero es sólo el comienzo de la carrera y todo puede pasar. Tenemos que tener cuidado. Mañana es una etapa muy dura y estaré muy atento", subrayó el líder de la carrera vasca.