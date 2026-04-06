Seixas: "Ganar es perfecto, pero con esta diferencia en increíble"

"El plan salió bien. Mantuve el ritmo adecuado y mis piernas respondieron de maravilla. Estaba bien preparado y todo el trabajo ha dado sus frutos. En las contrarreloj se trata de detalles y esos 23 segundos son preciosos", destacó el joven corredor de 19 años instantes antes de enfundarse el jersey amarillo.

Seixas aventajó en 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin (Ineos), segundo, y en 27 al austríaco Felix Grosschartner (UAE), tercero. El mexicano Isaac del Toro fue decimotercero a 51 segundos y el español Juan Ayuso acabó 38º, a 1:16.

"Estoy muy contento y espero que esta ventaja me dé mucha confianza para la semana. Llevaré el amarillo y supongo que eso me hace estar entre los favoritos, pero es sólo el comienzo de la carrera y todo puede pasar. Tenemos que tener cuidado. Mañana es una etapa muy dura y estaré muy atento", subrayó el líder de la carrera vasca.