Carolina Marín asegura que retirarse ha sido "la decisión más difícil" de su vida

La onubense ha reconocido ante los medios en una conferencia de prensa tras un encuentro con niños en el Pabellón Diego Lobato de Huelva, donde comenzó a jugar, que tomar esta decisión ha sido "complicado y difícil", pero la resolución ha sido "muy pensada y meditada".

También ha compartido que intentó llegar en buenas condiciones para competir en el Campeonato de Europa Huelva 2026 que empezó el lunes, donde buscaba poner el broche a su carrera sobre la pista, aunque finalmente no haya podido ser.

Al respecto, ha señalado que ha "arriesgado y puesto en peligro la rodilla cuando el año pasado en abril" volvió a coger una raqueta tras romperse "nuevamente la rodilla en París".

"Desde entonces me he ido controlando mucho y he ido viendo cómo la rodilla respondía tras día", ha apuntado la volantista, quien ha agregado que "no ha sido una locura total, pero vuelves a poner en peligro tu cuerpo y no sabes cómo va a responder".

"Lo he querido intentar hasta el final", ha insistido Marín, que ha reconocido que hace dos meses, cuando tuvo que volver a pasar por quirófano por un problema de menisco interno, sí vio "que ya tenía que ponerlo todo en una balanza" pero que prioriza "la salud, que es lo más importante y lo que va a quedar para el resto de la vida".

La campeona olímpica y tres veces del mundo ha resaltado que tiene una vinculación de 24 años con el bádminton y que ha "exprimido" su "cuerpo hasta más allá de lo que podía imaginar", por lo que se va "satisfecha y tranquila".

Ha manifestado que quiere seguir vinculada al deporte y devolverle "todo" lo que le ha dado. No obstante, ha reflejado que tiene "limitaciones" y que tiene "que ser realista".

"El cirujano, en la última intervención, me dijo que cuanto menos impacto tengan las rodillas mejor, porque tengo la zona del cartílago muy desgastada", ha explicado, por lo que ha revelado que puede "correr para coger el autobús", pero para actividades aeróbicas "es mejor subirse a una bicicleta y evitar el impacto".

Ha recordado que "al final son tres operaciones en la rodilla derecha" y que ha "preguntado qué es" lo que puede "hacer y lo que no para tener más o menos cuidado".

También ha reconocido que no tiene "flexión máxima de la rodilla", pero también ha dicho que no la necesita "porque es peor para los meniscos".

"Mientras pueda caminar, para mí eso ya es vida y salud", subrayó”.