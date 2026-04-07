De Laurentiis libera a Conte: "Si me pide entrenar a Italia, creo que le diría que sí"

El desastre italiano provocó la dimisión de Gennaro Gattuso como seleccionador, así como el del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriel Gravina, y el de Gianluigi Buffon como jefe de delegación. El nombre de Antonio Conte es uno de los que más suena para ponerse al frente de la 'Azzurra', aunque tiene un año más de contrato con el Nápoles.

"Si Antonio me lo pidiera, creo que le diría sí; pero como es muy inteligente, mientras no exista un interlocutor serio, y hasta ahora no los ha habido, creo que desistiría de imaginarse al frente de algo completamente desorganizado", dijo en una entrevista calcionapoli24.it desde Los Ángeles (Estados Unidos).

Conte ya asumió el cargo de seleccionador de Italia en septiembre de 2014, tras el Mundial de Brasil. Dejó el cargo tras caer en los cuartos de final de la Eurocopa de 2016, cerrando un ciclo de dos años al frente de la 'Azzurra'.

El técnico italiano también comentó el rumor tras el duelo ante el Milan, aunque recalcó que aún le queda un año por delante: "Ya he estado en la selección y conozco el ambiente. Me halaga, porque es algo bonito representar a tu país. Me queda un año más de contrato y a finales de año me reuniré con el presidente".

En 2023, Luciano Spalletti dejó el Nápoles tras convertirse en campeón del 'Scudetto' pese a tener un año más de contrato. Le pidió un año sabático a De Laurentiis, que aceptó. Sin embargo, que ocupara el cargo de seleccionador apenas unos meses después provocó una guerra abierta entre el club y la federación italiana, pues De Laurentiis pidió una compensación económica por ese año de contrato.

El mandatario criticó, además, la situación actual de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC): "Hay que remodelarlo todo, resetear el sistema y dar a la Serie A más poder", afirmó.

"Porque de lo contrario podría ocurrir que la Serie A decida dejar de pertenecer al mundo federativo y crear de forma autónoma su propia liga y federación interna. Todo es posible. Hay que ponerse de acuerdo con la UEFA y con la FIFA. Luego con la política italiana, que está lejos del fútbol", subrayó.

Y desveló su apoyo a Giovanni Malagò, ex presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), para las elecciones del próximo junio tras la dimisión de Gabriele Gravina al mando de la FIGC: "Es la persona perfecta para ser primero interventor y después presidente de una nueva federación".