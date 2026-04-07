Polideportivo
07 de abril de 2026 - 09:10

El líder retrasa seis minutos la salida de la segunda etapa de la Itzulia

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Pamplona, 07 abr (EFE).- El líder de la Itzulia, Paul Seixas, ha aparecido seis minutos más tarde de lo previsto en la salida de la prueba en Pamplona, lo que retrasado la salida de la segunda etapa que estaba programada para las 13:03 horas.

Por EFE

Todos los ciclistas esperaban junto a los Corrales del Gas, antes de encarar la cuesta de Santo Domingo, cuando el speaker de la prueba llamaba al líder a su puesto para la foto junto a las autoridades.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ya había cortado la cinta de inicio de carrera, pero la foto se ha tenido que repetir cuando Seixas ha llegado a la cabeza de carrera junto con el resto de corredores destacados.

El día acompaña para que decenas de personas se acerquen a la prueba. Han sido muchas las que han acudido al parque de la Runa en Pamplona para acercarse a los equipos.

Antes de la salida, el alcalde de Pamplona ha señalado que esta prueba en la capital navarra "se sigue con mucho interés. Lo que genera está a la vista, es una fiesta y es espectáculo. Para nosotros que salga desde Pamplona es un honor porque Pamplona es la capital".

Esta segunda etapa acumula un desnivel positivo cercano a los 3.300 metros. En sus 164 kilómetros de recorrido, se subirán cuatro puertos de montaña, Etxauri (2ª categoría), Zuarrarrate y Aldatz (ambos de 3ª categoría) y San Miguel de Aralar (1ª categoría).

A ello, su sumará la subida final a las cuevas de Mendukilo, que no es puntuable, pero que en su último kilómetro cuenta con rampas al alcanzan el 12 % de desnivel. El sprint especial está ubicado en la localidad de Lekunberri, entre los puertos de Zuarrarrate y Aldatz, pasada la mitad del recorrido.

En esta LXV Itzulia Basque Country, carrera UCI World Tour, participan 154 ciclistas de 22 equipos, con tres representantes navarros, Movistar Team, Caja Rural – Seguros RGA y Kern Pharma.