El líder retrasa seis minutos la salida de la segunda etapa de la Itzulia

Todos los ciclistas esperaban junto a los Corrales del Gas, antes de encarar la cuesta de Santo Domingo, cuando el speaker de la prueba llamaba al líder a su puesto para la foto junto a las autoridades.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ya había cortado la cinta de inicio de carrera, pero la foto se ha tenido que repetir cuando Seixas ha llegado a la cabeza de carrera junto con el resto de corredores destacados.

El día acompaña para que decenas de personas se acerquen a la prueba. Han sido muchas las que han acudido al parque de la Runa en Pamplona para acercarse a los equipos.

Antes de la salida, el alcalde de Pamplona ha señalado que esta prueba en la capital navarra "se sigue con mucho interés. Lo que genera está a la vista, es una fiesta y es espectáculo. Para nosotros que salga desde Pamplona es un honor porque Pamplona es la capital".

Esta segunda etapa acumula un desnivel positivo cercano a los 3.300 metros. En sus 164 kilómetros de recorrido, se subirán cuatro puertos de montaña, Etxauri (2ª categoría), Zuarrarrate y Aldatz (ambos de 3ª categoría) y San Miguel de Aralar (1ª categoría).

A ello, su sumará la subida final a las cuevas de Mendukilo, que no es puntuable, pero que en su último kilómetro cuenta con rampas al alcanzan el 12 % de desnivel. El sprint especial está ubicado en la localidad de Lekunberri, entre los puertos de Zuarrarrate y Aldatz, pasada la mitad del recorrido.

En esta LXV Itzulia Basque Country, carrera UCI World Tour, participan 154 ciclistas de 22 equipos, con tres representantes navarros, Movistar Team, Caja Rural – Seguros RGA y Kern Pharma.