El maratón dejará de formar parte de los Mundiales desde 2031

Según la hoja de ruta fijada por este organismo para el futuro de las carreras de fondo se ha creado un Mundial de maratón independiente, que comenzará a disputarse a partir de 2030, por lo que las últimas ediciones de la cita universal en las que el maratón estará en su programa será en 2027 y 2029.

El Mundial de maratón será una competición anual, con hombres y mujeres compitiendo en años alternos, un campeonato, según World Athletics "concebido en estrecha colaboración con quienes han convertido al maratón en el fenómeno global que es hoy en día".

El organismo, que ratifica que el Campeonato Mundial de atletismo en ruta seguirá disputándose como un evento anual independiente, apunta que ha iniciado conversaciones formales para que Atenas sea la sede del primer Mundial de Maratón en 2030.

World Athletics y la Federación griega de atletismo (SEGAS), en cooperación con la región de Ática, han acordado una alianza para elevar el maratón ateniense The Autentic al nivel más alto de las carreras de ruta mundiales, al recibir la distinción de Etiqueta Élite en reconocimiento a su importancia en la historia del deporte y su potencial a largo plazo. Aún así espera alcanzar el nivel Platinum, el más alto, para 2029.

Según esta alianza se iniciará un programa de inversión plurianual diseñado para modernizar el recorrido olímpico original, pero preservando su patrimonio de 2.500 años.

“Estamos encantados de explorar la posibilidad de celebrar un Campeonato Mundial de Maratón independiente en Atenas, el lugar donde nació esta emblemática disciplina”, afirmó el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

"Pocos eventos deportivos tienen la trascendencia y el impacto del maratón; es a la vez una prueba del máximo rendimiento y una celebración de la participación masiva. Esta es una oportunidad para crear una celebración global dedicada al maratón, en un entorno que honre su legado y, al mismo tiempo, dé forma a un campeonato moderno que refleje la magnitud y el espíritu de la comunidad global de corredores", apuntó el británico.