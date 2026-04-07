Martes, 7 de abril de 2026

Redacción deportes. Con la liga prácticamente perdida, sin la Copa del Rey eliminado por el Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid dispara en la Liga de Campeones su penúltima bala para ganar un título en un clásico del fútbol europeo, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afronta un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.

Lisboa. El Sporting de Portugal vuelve a estar en los cuartos de la Liga de Campeones 43 años después y sueña con alcanzar por primera vez las semifinales de la mano de su nuevo delantero estrella, el colombiano Luis Suárez, ante un Arsenal que afronta este martes (21.00) la ida una eliminatoria clave para calibrar el nivel de nervios de la plantilla y sus opciones para no volver a quedarse sin saborear plata.

Redacción deportes. Tres días después de la victoria azulgrana en el Metropolitano, el Barcelona y Atlético de Madrid ultiman este martes su puesta a punto para volver a enfrentarse el miércoles, esta vez en el Spotify Camp Nou y en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ruedas de prensa de los entrenadores, Hansi Flick y Diego Simeone, y un jugador de cada plantilla.

Redacción deportes. Comienza la fase grupos de la Copa Libertadores con los partidos Independiente Rivadavia (ARG)-Bolívar (BOL) y La Guaira (VEN)-Fluminense (BRA), Always Ready (BOL)-LDU Quito (ECU), Barcelona (ECU)-Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI)-Boca Juniors (ARG) y Tolima (COL)-Universitario (PER).

. Además, previas de los partidos Coquimbo (CHI)-Nacional (URU), Mirassol (BRA)-Lanús (ARG), Independiente Medellín (COL)-Estudiantes La Plata (ARG), Cusco (PER)-Flamengo (BRA),Junior (COL)-Palmeiras (BRA) y Sporting Cristal (PER)-Cerro Porteño (PAR).

Redacción deportes. Se diisputa la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con los partidos Barracas Central (ARG)-Vasco (BRA) y Independiente (BOL)-Racing Club (ARG), O'Higgins (CHI)-Millonarios (COL), Boston River (URU)-Sao Paulo (BRA) y Alianza Atl. (PER)-Tigre (ARG).

. Además, previas de los partidos Dep. Cuenca (Ecu)-Santos (Bra), Deportivo Riestra (Arg)-Palestino (Chi), Recoleta (Par)-San Lorenzo (Arg), Audax (Chi)-Olimpia (Par), Blooming (Bol)-River Plate (Arg), Montevideo City (Uru)-Grêmio (Bra) y Puerto Cabello (Ven)-Atlético Mineiro (Bra).

Redacción deportes. Comienzan los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF con los duelos con los partidos de ida de los cruces Nashville (USA)-Club América (MEX) y Los Ángeles FC (USA)-Cruz Azul (MEX).

Huelva (España). La española Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Rio de Janeiro 2026, tres veces campeona del mundo y en siete ocasiones de Europa, recibe este martes en Huelva, su ciudad natal, un homenaje en el que comparece ante los medios por primera vez tras anunciar su retirada a través de las redes sociales.

- NBA: Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves y Washington Wizards-Chicago Bulls (23.00 GMT), Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks y Toronto Raptors-Miami Heat (23.30), Boston Celtics-Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans-Utah Jazz (00.00 del miércoles), Golden State Warriors-Sacramento Kings (02.00), Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (02.30) y Phoenix Suns-Houston Rockets (03.00).

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (España) (hasta 11). 2ª etapa: Pamplona-Astitz 164,9 km.

- Previa del Gran Premio de la Escalda, que se disputa el miércoles con un recorrido de 202 km entre Terneuze y Schote.

- Liga de Campeones (cuartos de final, ida) (FOTO). Crónica y vestuarios del Real Madrid-Bayern Múnich (VÍDEO) y crónica del Sporting de Portugal-Arsenal (19.00 GMT).

. Previas de los partidos Barcelona-Atlético de Madrid y París Saint Germain-Liverpool. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Liga Europa (cuartos de final, ida). Previa del Braga-Betis.

- Copa Libertadores. 1ª jornada de la fase de grupos: Independiente Rivadavia (Arg)-Bolívar (Bol) y La Guaira (Ven)-Fluminense (Bra) (22.00 GMT) (FOTO), Always Ready (Bol)-LDU Quito (Ecu) (FOTO) y Barcelona (Ecu)-Cruzeiro (Bra) (00.00 de miércoles) (FOTO), Universidad Católica (Chi)-Boca Juniors (Arg) (00.30) y Tolima (Col)-Universitario (Per) (02.00).

. Previas de los partidos Coquimbo (Chi)-Nacional (Uru), Mirassol (Bra)-Lanús (Arg), Independiente Medellín (Col)-Estudiantes La Plata (Arg), Cusco (Per)-Flamengo (Bra),Junior (Col)-Palmeiras (Bra) y Sporting Cristal (Per)-Cerro Porteño (Par).

- Copa Sudamericana. 1ª jornada de la fase de grupos: Barracas Central (Arg)-Vasco (Bra) (FOTO) y Independiente (Bol)-Racing Club (Arg) (22.00 GMT), O'Higgins (Chi)-Millonarios (Col) (00.00 de miércoles), Boston River (Uru)-Sao Paulo (Bra) (00.30) (FOTO) y Alianza Atl. (Per)-Tigre (Arg) (02.00).

. Previas de los partidos Dep. Cuenca (Ecu)-Santos (Bra), Deportivo Riestra (Arg)-Palestino (Chi), Recoleta (Par)-San Lorenzo (Arg), Audax (Chi)-Olimpia (Par), Blooming (Bol)-River Plate (Arg), Montevideo City (Uru)-Grêmio (Bra) y Puerto Cabello (Ven)-Atlético Mineiro (Bra).

- Copa de Campeones de la CONCACAF. Cuartos de final, ida: Nashville (Usa)-Club América (Mex) y Los Ángeles FC (Usa)-Cruz Azul (Mex).

- Previa del duelo entre el argentino Independiente Rivadavia y el boliviano Bolívar por la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

- Masters. Ruedas de prensa de Jon Rahm (14.00 GMT) y Scottie Scheffler (19.00 GMT).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

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Redacción EFE Deportes