McIlroy defiende corona en Augusta, tras cumplir su sueño

“Durante los últimos 17 años, he estado deseando que empezara el torneo. Y este año, me daría igual que no empezara nunca” , indicó este martes en una rueda de prensa previa al Masters de Augusta, Rory McIlroy.

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El norirlandés afirmó sentirse “mucho más relajado” que en anteriores ediciones. “Me siento mucho más relajado. Sé que voy a volver aquí durante muchos años... eso no me quita la motivación, pero me siento mucho más tranquilo”, agregó.

Antes del Masters, el defensor del título aprovechó para disfrutar de los rituales del club sin la presión de antaño. Pese a esta tranquilidad, el norirlandés no pierde de vista el desafío competitivo que supone enfrentarse a los mejores del mundo en una de las competiciones más exigentes de su disciplina.

“El elemento más difícil de defender serán probablemente los otros 90 jugadores del campo. No es el ‘field’ más grande, pero sí el más fuerte”, advirtió.

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El golfista dijo que su preparación en las últimas tres semanas ha sido clave para afrontar el reto de defender el título: “Sé que puedo hacerlo. Eso debería hacerme un poco más fácil salir a jugar el golf que quiero jugar”, sentenció.

El esperado Masters se desarrolla entre el jueves 9 y el domingo 12 en el Augusta National Golf Club. EFE