Miércoles, 8 de abril de 2026

. En la otra eliminatoria de cuartos de final el PSG de Luis Enrique Martínez, defensor del título, recibe al Liverpool, que trata de quitarse la espina de la eliminación la pasada campaña ante el conjunto parisino.

Redacción Deportes. Avanza este miércoles la primera jornada de la fase de Grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores con los partidos Coquimbo Unido (CHI)-Nacional (URU) y Mirassol (BRA)-Lanús (ARG) a las 20.00 GMT; Independiente Medellín (COL)-Estudiantes LP (ARG) (FOTO) a las 00.00 GMT; Júnior de Barranquilla (COL)-Palmeiras (BRA) (FOTO) a las 00.30 GMT; Cusco (PER)-Flamengo (BRA) (FOTO) y Sporting Cristal (PER)-Cerro Porteño (PAR) (FOTO) a las 02.00 GMT.

. Además, previas de los partidos Rosario Central (ARG)-Independiente del Valle, Universidad Central (VEN)-LIBERTAD (PAR), Platense (ARG)-Corinthians (BRA) y Santa Fe (COL)-Peñarol (URU)

Redacción Deportes. Transcurre este miércoles la programación del segundo de tres días que componen la primera jornada de la fase de grupos de la edición 25 de la Copa Sudamericana con los siguientes partidos: Deportivo Cuenca (ECU)-Santos (BRA) (FOTO) y Deportivo Riestra (ARG)-Palestino (CHI) y Deportivo Recoleta (PAR)-San Lorenzo (ARG) (FOTO) a las 20.00 GMT; Audax Italiano (CHI)-Olimpia (PAR) a las 00.00 GMT; Blooming (BOL)-River Plate (ARG) y Torque (URU)-Gremio (BRA) a las 00.30 GMT; y Puerto Cabello (VEN)-Atlético Mineiro (BRA).

. Además, surgen las últimas novedades de los partidos que cierran la primera jornada, el día 9: Botafogo (BRA)-Caracas (VEN), Juventud (URU)-Cienciano (PER), Macará (ECU)-América (COL) (FOTO) y Carabobo (VEN).

Ciudad de México. Se juegan este miércoles dos partidos de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF Tigres (MEX)-Sounders (USA) y Toluca (MEX)-Galaxy (USA).

Redacción deportes. El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, y el italiano Lorenzo Musetti, cuarto favorito, debutan este miércoles en el torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo, primero sobre tierra batida, y lo hacen respectivamente ante el chileno Cristian Garín, procedente de la fase previa, y monegasco Valentin Vacherot.

Basauri (España). La tercera etapa de la Itzulia Basque Country o Vuelta al País Vasco se disputa este miércoles sobre un recorrido de 152,8 kilómetros con salida y meta en la localidad vizcaína de Basauri. Lidera la general, tras ganar las dos primeras etapas, el francés Paul Seixas, de 19 años.

Redacción Deportes. El extenista alemán Boris Becker, en una entrevista con la Agencia EFE, define al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, como “un jugador fascinante” y “un verdadero artista” en la cancha y no ve en él ninguna debilidad más allá de que necesita inspirarse para lograr sus objetivos.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks, Detroit Pistons-Milwaukee Bucks y Orlando Magic-Minnesota Timberwolves (23.00 GMT), Denver Nuggets-Memphis Grizzlies (01.00), San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (01.30) y Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns-Dallas Mavericks (02.00).

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 3ª etapa: Basauri-Basauri (Vizcaya), de 152,8 km.

- 114 Gran Premio Escalda ('Scheldeprijs'), de 205 km entre Terneuzen y Schotem, en Bélgica.

- Liga de Campeones. Cuartos de final, ida (FOTO) (VÍDEO): Barcelona-Atlético de Madrid y París Saint Germain-Liverpool (19.00 GMT).

- Copa Libertadores. 1ª jornada de la fase de grupos: Coquimbo (Chi)-Nacional (Uru) (FOTO) y Mirassol (Bra)-Lanús (Arg) (22.00 GMT) (FOTO), Independiente Medellín (Col)-Estudiantes La Plata (Arg) (00.00) (FOTO), Cusco (Per)-Flamengo (Bra) (FOTO) y Junior (Col)-Palmeiras (Bra) (00.30) (FOTO) y Sporting Cristal (Per)-Cerro Porteño (Par) (02.00) (FOTO).

. Previas de los partidos Rosario Central (Arg)-Independiente del Valle (Ecu), Universidad Central (Ven)-Libertad (Par), Platense (Arg)-Corinthians (Bra) y Independiente Santa Fe (Col)-Peñarol (Uru).

- Copa Sudamericana. 1ª jornada de la fase de grupos: Dep. Cuenca (Ecu)-Santos (Bra) (FOTO), Deportivo Riestra (Arg)-Palestino (Chi) y Recoleta (Par)-San Lorenzo (Arg) (22.00 GMT) (FOTO), Audax (Chi)-Olimpia (Par) (00.00) (FOTO), Blooming (Bol)-River Plate (Arg) (FOTO), Montevideo City (Uru)-Grêmio (Bra) (00.30) y Puerto Cabello (Ven)-Atlético Mineiro (Bra) (02.00).

. Previas de los partidos Botafogo (Bra)-Caracas (Ven), Juventud (Uru)-Cienciano (Per), Carabobo (Ven)-Bragantino (Bra) y Macará (Ecu)-América de Cali (Col).

- Copa de Campeones de la CONCACAF. Cuartos de final, ida: Tigres UANL-Seattle Sounders y Toluca-Los Angeles Galaxy

- Liga Europa. Cuartos de final, ida (FOTO): Braga-Betis (16:45 GMT).

- Previa del Masters, primer 'major' masculino de la temporada y que se juega de jueves a domingo en el Augusta National de Augusta, Georgia (EE.UU.). (FOTO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

- Entrevista con el exjugador alemán Boris Becker, embajador de los Premios Laureus.

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Redacción EFE Deportes