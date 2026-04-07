NBA: Luka Doncic firma autógrafos en Madrid

Con semblante serio y ataviado con ropa informal, el exbase del Real Madrid y de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, atendió a seguidores que le esperaban con camisetas de su actual equipo en la NBA y con libretas para que estampase su firma antes de abordar una furgoneta con la que salió del lugar.

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El base de la NBA acaba de regresar a la capital española, donde debutó en el baloncesto profesional e inició una brillante trayectoria que derivó en su marcha a la competición estadounidense, para someterse a un tratamiento médico.

La cadena de televisión ESPN había anunciado su presencia en España para tratarse de la lesión que sufrió la pasada semana en el isquiotibial izquierdo, informando de que buscaría someterse a un procedimiento que implica una inyección en el músculo lesionado para acelerar su recuperación antes de las eliminatorias por el título de la NBA, que empiezan el 18 de abril.

La expectativa de que Doncic pueda regresar durante los ‘play-offs’ es incierta, al tratarse de una lesión para la que normalmente suelen requerirse entre 4 y 6 semanas de recuperación.

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La lesión ha hecho que el esloveno, que ha disputado 64 partidos esta temporada, quede fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.

Antes de su lesión, Doncic llevaba trece partidos con 30 puntos o más, con un promedio de 39,8, con noches históricas como los 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo. De hecho, el ‘77’ angelino continúa liderando la NBA en anotación esta temporada, con un promedio de 33,5 puntos por partido.

Doncic llegó a la sección de baloncesto del Real Madrid a los 13 años, en 2012, para jugar en la categoría infantil. El 30 de abril de 2015, con 16 años, debutó con el primer equipo, lo que lo convirtió en el jugador más joven de la historia del club blanco en estrenarse en la Liga ACB.

Entre 2015 y 2018 disputó 216 partidos con el Real Madrid, con el que ganó una Euroliga, una Copa Intercontinental, tres Ligas y dos Copas del Rey, además de reconocimientos individuales como el MVP de la liga regular de la ACB en 2018 o el MVP de la Euroliga ese mismo año.

En el verano de 2018, dio el salto a la NBA como número 3 del ‘draft’, rumbo a los Dallas Mavericks, franquicia con la que regresó a Madrid para jugar un encuentro amistoso en octubre de 2023. En febrero de 2025 fue traspasado a los Lakers, su actual equipo. EFE