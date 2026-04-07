Paula Badosa, debut y despedida en Linz

Paula Badosa, que perdió en octavos de final del torneo de Charleston el pasado 3 de abril, participaba en esta competición de nivel WTA 500 gracias a una invitación de la organización del torneo.

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Lilli Tagger, con solo 18 años, ya cuenta en su palmarés con tres títulos en tierra batida a nivel ITF, además de otro en pista dura.

La española rompió el servicio de la austriaca en el cuarto juego de la primera manga para ponerse 3-1, pero Tagger le devolvió la rotura en el siguiente (3-2).

El set continuó igualado hasta que Badosa volvió a perder su servicio, y la austriaca no desperdició la oportunidad de cerrarlo con su saque en el juego sucesivo, aunque necesitó dos puntos de set para ello (6-4).

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Ese buen final de la primera manga dio alas a Tagger para la segunda. Con otras dos roturas de saque de salida, la tenista local llegó a ponerse 4-0.

Entonces, Badosa se recompuso lo suficiente para evitar el set en blanco y llegó a igualar la contienda hasta llevarla al ‘tie break’. En la muerte súbita, la austriaca aprovechó el primer punto de partido del que dispuso.

La rival de Tagger en octavos de final será la rusa Liudmila Samsonova, tercera cabeza de serie del torneo y #21 del mundo, exenta de jugar la primera ronda. Samsonova suma dos títulos WTA 500 y tres WTA 250 a lo largo de su carrera, si bien no gana una competición desde junio de 2024 y nunca ha sido campeona sobre tierra batida.

Paula Badosa está fuera de las cien primeras del ránking tras caer en la tercera ronda del torneo de Charleston contra la rusa Anna Kalinskaya.

El objetivo de la que fue número dos del mundo es entrar en el cuadro principal de Roland Garros y no tener que jugar la fase previa del Grand Slam de París. EFE