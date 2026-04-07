Scheffler se refugia en la paternidad ante la presión de Augusta

"Si dejo que mi mal golf me defina, sería una persona miserable; y si dejo que mi buen golf me defina, probablemente caminaría siendo bastante arrogante todo el tiempo", confesó este martes en una rueda de prensa previa al torneo.

En cuanto a la preparación física en un entorno que domina pero por el que solo ha tenido nueve días de margen debido al nacimiento de su hijo, el estadounidense admite que jugar en Augusta supone un reto constante que le empuja a la excelencia.

"Una de las cosas que más me gustan del golf es la posibilidad de practicar y sentir siempre que estás intentando mejorar. Hablando de un torneo de golf como este, este lugar dispone de una de las mejores instalaciones de práctica que tenemos durante todo el año", explicó.

El dos veces campeón del Masters aterrizó este fin de semana en Augusta acompañado de toda su familia tras el nacimiento de su segundo hijo Remy el pasado 27 de marzo.

"Todavía duerme gran parte del día, siente que está en el útero, así que estamos consiguiendo dormir una cantidad decente de tiempo", dijo.