Vlahovic se vuelve a lesionar después de estar cuatro meses de baja

"Durante el calentamiento realizado en el segundo tiempo del partido contra el Génova, Dusan Vlahovic sufrió un problema en el gemelo izquierdo. Los exámenes médicos revelaron una lesión de bajo grado en el sóleo", informó el Juventus en un comunicado.

El serbio, por tanto, estará al menos dos semanas de baja más en una temporada en la que acumula 6 tantos y muy poco protagonismo.

El atacante ya sufrió el pasado diciembre una lesión de alto grado en el aductor izquierdo que requirió cirugía y que le apartó de los terrenos de juego hasta el pasado 21 de marzo, cuando volvió al campo y disputó doce minutos contra el Sassuolo.

El conjunto dirigido por Luciano Spalletti también comunicó la lesión del portero italiano Mattia Perin, quien fue sustituido al descanso debido a una molestia en el gemelo derecho. En su lugar ingresó el guardameta Michele Di Gregorio, que detuvo un penalti en la segunda mitad.

El Juventus, quinto a un punto del Como 1907, se impuso el lunes al Génova por 2-0 en el Allianz Stadium, en un triunfo clave en su lucha por los puestos de Liga de Campeones.