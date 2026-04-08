Polideportivo
08 de abril de 2026 - 20:50

Brillo en la Bahía, con las competencias del Sudamericano Máster de Remo ASU 2026

El XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster arranca este jueves en la Bahía de Asunción.
El XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster arranca este jueves en la Bahía de Asunción.Gustavo Caballero

En la mañana de este jueves se inician las actividades correspondientes al XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster Asu 2026 “El Continente rema en Paraguay”, con la histórica Bahía de Asunción como escenario.

Por ABC Color

Organiza la Federación Paraguaya de Remo (Fepare) y con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo.

Lea más: El XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster ASU 2026

Si bien las justas empezarán desde temprana hora de este jueves, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo recién a las 19:00, en el salón auditorio del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, institución que también brinda importante apoyo a una de sus disciplinas estandartes.

El "suda" Máster se realizará por tercera vez en nuestro país.
El "suda" Máster se realizará por tercera vez en nuestro país.

Estas justas reunirán a más de 570 remeros y remeras en la cancha de la bahía, provenientes de nueve países, constituyéndose en uno de los encuentros deportivos principales del calendario regional en el principal nivel.

Los botes en El Mgibuá solo esperan la chicharra para largar esta cita regional.
Los botes en El Mgibuá solo esperan la chicharra para largar esta cita regional.

Las competencias se extenderán hasta el domingo y una vez mas posicionan al país en el núcleo de competencias y eventos internacionales.

* Programación del evento. Las competencias serán durante 4 días, con este programa: Jueves a sábado, desde las 8:30 hasta las 15:30; y domingo, desde las 8:30 hasta las 12:30.

Los kits de competencia totalmente preparados para que los participantes retiren del Mbiguá.
Los kits de competencia totalmente preparados para que los participantes retiren del Mbiguá.

La entrega de premios y ceremonia de clausura tendrá lugar luego del almuerzo de confraternidad, a partir de las 14:00.