Brillo en la Bahía, con las competencias del Sudamericano Máster de Remo ASU 2026

Organiza la Federación Paraguaya de Remo (Fepare) y con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo.

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Si bien las justas empezarán desde temprana hora de este jueves, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo recién a las 19:00, en el salón auditorio del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, institución que también brinda importante apoyo a una de sus disciplinas estandartes.

Estas justas reunirán a más de 570 remeros y remeras en la cancha de la bahía, provenientes de nueve países, constituyéndose en uno de los encuentros deportivos principales del calendario regional en el principal nivel.

Las competencias se extenderán hasta el domingo y una vez mas posicionan al país en el núcleo de competencias y eventos internacionales.

* Programación del evento. Las competencias serán durante 4 días, con este programa: Jueves a sábado, desde las 8:30 hasta las 15:30; y domingo, desde las 8:30 hasta las 12:30.

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La entrega de premios y ceremonia de clausura tendrá lugar luego del almuerzo de confraternidad, a partir de las 14:00.