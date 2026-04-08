Charlotte Kool se estrena en el palmarés del G.P Escalda

Kool (Blaricum, 26 años) fue la más fuerte en el esprint de Schoten y logró imponerse con un tiempo de 3h.03,02, a una media de 42,7 km/hora, por delante de su compatriota Nienke Veenhoven (Visma) y de la italiana defensora del titulo Elisa Balsamo (Lidl Trek).

El protagonismo en buena parte del recorrido lo tuvieron 7 corredoras que pronto formaron la escapada: Seynave, Van Dam, Porton, Jäger, Huber, Gadd y Gschwentner, quienes con permiso de un pelotón que tardó en reaccionar llegaron a tener más de 4 minutos de ventaja.

No era un proyecto con futuro, pues los equipos de las favoritas fueron gestionando la marcha del pelotón hasta dar caza a las rebeldes a 32 km de la meta de Schoten. El SD Worx - Protime activó sus bazas con un ataque de Guarischi que alertó al resto de equipos.

En medio del desorden, atacó la española Marina Garau (Vini Fantini) para abrir 10 segundos con las perseguidoras, pero el intento fracasó. El esprint, un año más estaba más que cantado, y entre las aspirantes rodaba la defensora del titulo, Elisa Balsamo, rival a batir.

Visma, SD Wors y Lidl Trek lucharon por el control del grupo a 18 km de meta. Restaba una vuelta al circuito y los nervios iban aflorando. Caídas y marcajes al paso por el adoquinado del Bakstraat (1.700 metros), a 8 de meta, donde atacó la neerlandesa Femke Gerritse (SD Worx).

No logró el despegue Gerritse. El esprint era inevitable y a él llegó un grupo selecto de 23 corredoras que asumieron el esfuerzo por velocidad desde lejos. Al final tuvo fuerza y control Kool para levantar los brazos por segunda vez en la temporada. La victoria 23 en su trayectoria profesional.