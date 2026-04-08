Egan Bernal, afectado por falla en sistema de pasaportes colombiano antes de viajar a Giro

"Vine a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído. Necesito renovar el pasaporte porque ya se me llenaron todas las páginas de sellitos. Viajo el domingo y la verdad fue un poco culpa mía porque dejé todo a último momento", dijo Bernal a Noticias Caracol.

La falla de este miércoles en el Sitac afecta a las oficinas de pasaportes de la Cancillería en Bogotá y en otras ciudades del país, así como a consulados en el exterior, por lo que durante la jornada se suspendió la asignación de citas.

"La Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma Sitac con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Asimismo, la Cancillería indico que el sistema "presentará suspensiones temporales" en su funcionamiento.

"Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan, no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo", añade la información oficial.

El ciclista del equipo Ineos que ha tenido una temporada regular con baja competencia en Europa tiene previsto participar este año en el Giro de Italia, carrera que ya ganó en 2021, y también en el Tour de Francia, donde salió campeón en 2019.