El derbi de Milán llega a Australia por primera vez en agosto

El conjunto 'rossonero' y el 'nerazzurra' disputarán el "Derbi della Madonnina", término en honor a la estatua de la Virgen de la Asunción que corona lo más alto de la catedral de Milán (el Duomo), el próximo miércoles 8 de agosto en el Optus Stadium de la ciudad de Perth, en el suroeste de Australia.

Es la primera vez que el Inter viaja a Australia, donde también se medirá ante el Juventus en una serie de encuentros "destinados a celebrar a los clubes italianos", según comunicó el club del norte de Italia.

Mientras que el Milan viajará a Australia a disputar amistosos por tercer año consecutivo, tras sus visitas en mayo de 2024, frente al Roma, en y agosto de 2025, contra el Perth Glory.

"En esta ocasión, los 'rossoneri' se enfrentarán al Inter, llevando el derbi de Milán más allá de las fronteras nacionales", comunicó, por su parte, el Milán, que no ha informado por el momento de la celebración de ningún otro encuentro.

"El partido contra el Inter formará parte de un calendario de verano más amplio que incluirá enfrentamientos contra rivales de alto nivel en diversos países; los detalles adicionales se anunciarán a su debido tiempo", agregaron.

El Inter de Milan se mantiene actualmente y a falta de siete jornadas como líder de la Serie A con siete puntos de ventaja sobre el Nápoles y nueve sobre el Milan.

En febrero de 2026 estaba previsto que se jugara en Australia el duelo liguero entre el Milan y el Como 1907 con el objetivo de expandir la proyección internacional de la Serie A, y ante la imposibilidad de jugarlo en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Sin embargo, el encuentro fue cancelado, ya que las condiciones impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) no pudieron cumplirse sin generar riesgos financieros para las partes, lo que fue calificado por la Serie A como una "oportunidad perdida" para el crecimiento internacional del fútbol italiano.