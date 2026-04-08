El fútbol italiano pierde 730 millones al año y desaprovecha su talento

El dirigente italiano, que renunció a su cargo el pasado 2 de abril después de que la selección quedara fuera por tercera vez consecutiva de la disputa de una fase final del Mundial, hizo este miércoles público un documento sobre el estado de salud del fútbol transalpino.

En él expone las "deficiencias del sistema", al que califica como un modelo "económicamente insostenible", y analiza los posibles males del 'calcio', como una liga envejecida, una excesiva dependencia de jugadores extranjeros y una infraestructura obsoleta que aleja a Italia de la élite europea.

Según los datos aportados por el que fue presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) desde 2018 hasta principios de este abril, el fútbol italiano pierde más de 730 millones de euros al año, lo que demuestra un sistema difícil de sostener.

Gravina achaca la crisis del 'calcio' a un empobrecimiento de la calidad técnica y a una dispersión del talento juvenil. La Serie A no figura entre las diez primeras ligas europeas en metros recorridos en sprint, y la velocidad media del balón en el juego es mucho más baja (7,6 m/s) que la media de la Liga de Campeones (10,4 m/s) y la de otras grandes ligas europeas (9,2 m/s).

Además, la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol es la última de las cinco grandes ligas europeas en regates y en agresividad durante las fases de presión.

En esta, los futbolistas que no son italianos han jugado el 67,9 % de los minutos totales de la liga, el sexto peor dato de Europa. En España, por ejemplo, el uso de extranjeros representa el 39,6 % de los minutos, mientras que en Francia, el 48,3 %.

Lo ejemplifica Gravina con la jornada 31, la última en disputarse: de los 284 futbolistas que han jugado al menos 30 minutos por partido, sólo 89 son italianos, de los cuales 10 son porteros.

El sistema futbolístico de Italia, agregó, tiene problemas también en la gestión del talento juvenil. En la clasificación de las 50 mejores canteras del mundo según los ingresos acumulados por la venta de futbolistas "formados en casa", sólo figuran dos equipos italianos: Atalanta y Juventus.

Y señaló que la Serie A sigue siendo una de las ligas más "viejas" de Europa, con una edad media de los futbolistas en el campo de 27 años.

Aunque las selecciones juveniles italianas alcanzaron sus mejores resultados históricos, incluida la victoria en el Europeo sub-19 2023, sus jugadores disputan muchos menos minutos en primera división y competiciones europeas que en el resto de países.

Y destacó el caso de los españoles, que "ya no juegan en juveniles y acumulan casi el doble de minutos en liga y seis veces más en copas europeas".

Gravina atribuye la incapacidad de encontrar soluciones a estas "deficiencias del fútbol italiano" a la imposibilidad de intervenir de manera eficaz.

"En la gran mayoría de los casos, la imposibilidad de intervenir eficazmente, debido a factores tanto internos como externos al sistema, se ha impuesto hasta ahora a la incapacidad de identificar posibles soluciones", recalcó, al agregar que "es necesario aclarar cuáles son las competencias reales de la federación, de las ligas (y, por tanto, de los clubes) y de las instituciones".

El documento, que originalmente iba a ser presentado ante la Comisión de Cultura de la Cámara de los Diputados antes de que la comparecencia fuera cancelada, propone que la única forma de intervenir es de manera radical "con una unidad de acción que supere los intereses particulares".

Y propuso un plan de choque urgente que incluye derivar un porcentaje de las apuestas al fútbol base, aplicar incentivos fiscales para la formación de jugadores seleccionables sub-23, reducir el número de clubes profesionales y acelerar la modernización de estadios con vistas a la Eurocopa 2032.