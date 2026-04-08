Laurance: "Cuando atacó Arrieta me preocupé, pero se vino abajo y le rebasé"

"Ha sido muy complicado, veníamos de una escapada larga con mucho esfuerzo. Al final Arrieta no quería colaborar y tuve dudas. Cuando arrancó me preocupé por un calambre, pero Igor se vino abajo, esperé a 100 metros de meta, en un falso llano y le pasé", explicó Laurance en meta.

El ciclista de Calan, de 24 años, vive su año estelar, con 2 triunfos en la Semana Coppi e Bartali y 1 en el Tour de Provenza.

"El año pasado de marzo a septiembre sólo hice pruebas del World Tour, donde ganar es difícil. Este año cambiamos la estrategia y hago carreras que pueden funcionar bien. Se puede ver que hemos elegido bien. Esta victoria en la Itzulia es muy importante. Estoy muy contento", concluyó.