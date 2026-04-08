Paraguay ya se encuentra en Panamá para los Juegos Sudamericanos de la Juventud

El Team Paraguay estará compuesta por 217 integrantes, con 148 atletas y 69 oficiales, quienes competirán en un total de 20 disciplinas: deportes acuáticos, atletismo, bádminton, baloncesto, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol (en ambas ramas), futsal, golf, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y ajedrez.

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Los encargados de portar la bandera paraguaya serán Catalina Delmás (tenis) y Jhosias Núñez (fútbol), quienes liderarán a la delegación en la ceremonia inaugural.

El primer equipo en entrar en acción será la selección femenina Sub 17 de fútbol, que enfrentará a Venezuela en la jornada inaugural. En cuanto a los traslados, las selecciones de fútbol y futsal serán las primeras en viajar entre el 9 y 10 de abril, mientras que ese mismo día también partirán los atletas de disciplinas individuales como judo, lucha y tenis de mesa, que abrirán la participación nacional.

El objetivo de Paraguay será volver a destacarse en el medallero, tomando como referencia lo realizado en Rosario 2022, donde logró un total de 14 preseas: cinco de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

Tras esta competencia, el calendario continuará con los Juegos Suramericanos de mayores del 12 al 26 de setiembre en Santa Fe, Argentina, en lo que será otro desafío clave para el deporte nacional.