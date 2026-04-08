Rahm busca su segunda chaqueta, McIlroy la reválida y Scheffler hacer historia en Augusta

El Masters comenzará este jueves en el Augusta National Golf Club (Georgia, Estados Unidos) con el 'Big Three' del golf mundial en el centro de atención, puesto que por primera vez todos sus integrantes acuden al primer 'major' del año con la experiencia de haberlo ganado previamente.

También será la primera ocasión en que Rahm, el norirlandés Mcllroy y el estadounidense Scheffler coincidan en un torneo desde el Abierto Británico, disputado el pasado julio.

Quien no estará será el ganador de 15 'majors', Tiger Woods, quien anunció el mes pasado que se apartaba temporalmente del golf tras verse involucrado en un accidente de tráfico en el que no resultó herido.

El golfista vasco ya sabe lo que es ganar en Augusta y el martes afirmó en rueda de prensa que eso le aporta "cierta tranquilidad". La única vez que se puso la chaqueta verde, que se otorga cada edición al ganador del Masters, fue en 2023.

Esto le convirtió en el cuarto español en ganar este torneo, tras Seve Ballesteros, doble campeón (1980 y 1983), José María Olazábal (1994 y 1999) y Sergio García (2017).

Pero Rahm no ha podido replicar desde entonces el éxito en los hoyos de Augusta, y en los dos años siguientes se quedó fuera del top 10.

Esta edición, no obstante, 'Rahmbo' llega en un gran momento tras haber logrado muy buenos resultados en el primer tramo de la temporada: una victoria en Hong Kong, tres segundos puestos -con un desempate en Sudáfrica ante Bryson DeChambeau- y un quinto.

El 'León de Barrika’ viene de proclamarse campeón del LIV Golf los dos últimos años, y, gracias a que ahora aporta puntos para la clasificación mundial, ocupa el puesto 30 de un ranking en el que llegó a estar en lo más alto.

Los otros dos componentes del trío de favoritos son el número 2 del mundo y vigente campeón, Rory Mcllroy, y el actual número 1 y doble campeón en Augusta (2022 y 2024), Scottie Scheffler.

Para el norirlandés, ganador de cinco 'majors', la victoria del año pasado le hizo entrar en la historia al convertirse en el sexto hombre en completar el 'grand slam' moderno.

Antes que él sólo lo habían logrado Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods.

Por lo que en la conferencia de prensa previa al torneo afirmó que se sentía mucho más relajado que en ediciones anteriores.

Scheffler también quiso deshacerse de la presión en su comparecencia del martes, que tuvo lugar apenas once días después del nacimiento de su segundo hijo.

El número uno llegó este fin de semana a Augusta acompañado de toda su familia, incluido el recién nacido.

Y, aunque su preparación física puede que no sea la mejor, aseguró que jugar en Augusta, donde podría convertirse en el noveno hombre en ganar tres veces este 'major', supone un reto constante que le empuja a la excelencia.

La principal ausencia será la de Tiger Woods, el segundo jugador más condecorado en la historia del Masters con cinco chaquetas verdes, pese a que sondeaba la idea de participar en el Masters de Augusta y regresar a la competición tras casi dos años de inactividad.

El golfista, de 50 años, anunció el mes pasado que se apartaba temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, después de verse involucrado en un accidente de tráfico por el que permaneció ocho horas bajo arresto.

Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles y someterse a una operación en la espalda en 2025.